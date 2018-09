Rakousko žádá celoevropský strop pro příjem uprchlíků. Německo je proti

- Magazín - 0

Bez hmyzu na talíři to za pár desítek let nepůjde. Jak ale ekologickou stravu dostat i do lidí, kteří odmítají jíst cokoli, co na ně kouká a má tykadla? Celkem jednoduše - stačí trochu mlýnku... Do byznysu s cvrčky se pustil i český podnikatel. více