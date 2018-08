Štvanice proti přistěhovalcům do Německa nepatří, varuje Merkelová

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Německá kancléřka Angela Merkelová odmítá, aby štvanice a nenávist měly v právním státu nějaké místo. Reagovala tak na pondělní protesty proti německým migrantům ve východoněmeckém Chemnitzu (Saské Kamenici). Dvou protestních akcí, které vyvolala sobotní smrt německého občana po konfliktu s dvěma přistěhovalci, se zúčastnilo 7500 lidí. Doprovázely je střety s policií.

"Za prvé, v noci ze soboty na neděli byl zabit člověk a naštěstí jsou už zatčeni podezřelí. Je to hrozná událost," připomněla dnes Merkelová vraždu pětatřicetiletého Němce, která útokům na přistěhovalce předcházela. Z vraždy jsou podezřelí dva muži z Iráku a Sýrie; oba jsou ve vazbě.

"Za druhé, to co jsme potom viděli, je něco, co v právním státu nemá žádné místo. Máme videozáznamy, které ukazují, že se odehrály štvanice, že se lidé srocovali, že na ulicích byla nenávist, a to nemá s naším právním státem nic společného," zdůraznila šéfka německé vlády po jednání s premiérem Chorvatska Andrejem Plenkovičem.

Boj s radikály o moc

Merkelová ocenila nabídku ministra vnitra Horsta Seehofera (CSU) pomoci saským úřadům pro případ, že ji budou potřebovat k prosazení dodržování pořádku a práva.

Seehofer dnes stejně jako Merkelová vyjádřil soucit pozůstalým po zavražděném. Zároveň zdůraznil, že tento případ a jeho dopad na společnost nemůže sloužit jako výzva k násilí nebo výtržnostem. Pro to není v právním státu žádné místo.

Saský premiér Michael Kretschmer (CDU), jehož vláda je za přístup k pravicovým radikálům opakovaně terčem kritiky, dnes uvedl, že stát si nenechá vzít mocenský monopol. Události z Chemnitzu podle něj ukazují, že v boji proti pravicovému extremismu není možné polevit.

Hajlování i nacistická symbolika

Při pondělních demonstracích utrpělo zranění 18 protestujících a dvojice policistů. V tiskové zprávě to uvedla policie, která do akce nasadila 591 strážců zákona. Přesto připouští, že jich na zvládnutí dvou protestních akcí, kterých se dohromady zúčastnilo kolem 7500 lidí, mělo být víc.

Policejní bilance zahrnuje také 43 trestních oznámení, z nichž deset se týká hajlování a používání symbolů zakázaných organizací. Toho se dopouštěli účastníci protestu Pro Chemnitz, na který se sjeli lidé i z Berlína, Braniborska, Durynska nebo Dolního Saska. Mezi účastníky této demonstrace byli podle policie také pravicoví extremisté a fotbaloví hooligans.

Z řad demonstrace Pro Chemnitz i od účastníků opačně zaměřené demonstrace pořádané stranou Levice občas létaly lahve a petardy; policie na obou stranách zaznamenala také lidi, kteří se v rozporu se zákonem maskovali. V některých případech museli policisté nasadit i vodní děla a slzný plyn.

Xenofobní násilí

Rozbuškou napětí, které se ve východoněmeckých městech projevuje opakovaně, se stal spor, který si v noci na neděli vyžádal jednoho mrtvého a dva zraněné. Mrtvým je německý občan. Podezřelými jsou dva mladí muži z Iráku a Sýrie, které soud poslal do vazby. Policie dnes uvedla, že nemá žádné poznatky o tom, že by dvojice podezřelých jednala v sebeobraně.

Už v neděli odpoledne se kvůli činu uskutečnila dvojice protestů, do nichž se zapojili i pravicoví extremisté. Radikálové navíc napadali přistěhovalce a neněmecky vypadající osoby, což v Německu způsobilo pozdvižení.