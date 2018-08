Když Babiš mluví o Evropě: migranty ani euro nechceme, umíme to lépe

AKTUALITA - Komentáře autor: red

Je to zvláštní – po téměř třiceti letech prozápadního a demokratického směřování země, po 14 letech členství v EU a 19 letech v Severoatlantické alianci, má premiér České republiky potřebu ujišťovat publikum složené výhradně z českých diplomatů o tom, že "jsme součástí Evropy, že jsme členy EU a spojenci v rámci NATO", píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

Za přítomnosti novinářů a televizních kamer se ale Babiš pochopitelně obrací i k širšímu publiku, (možná i proto mu autoři v jeho projevu ponechali "pro větší srozumitelnost" i pasáž, kdy Babiš místo bilion říká "tisíc miliard") a pokud bude Babiš svým voličům dokola opakovat, že "pokud někdo mluví o czexitu, ohrožuje tím naši budoucnost", je to jen dobře.

Jinak ale Babiš ve své řeči na pravidelné každoroční poradě českých velvyslanců v Černínském paláci – toho času na ministerstvu bez řádného ministra – ve výrocích o české zahraniční politice příliš nepřekvapil.

Nabídl ovšem rétorické variace na známý kreslený vtip Vladimíra Renčína: "Úžasnej národ, tihle Češi. Škoda, že nebyli při stvoření světa, mohli poradit."

My s řešením přijdeme!

Stručně shrnuto: navržený rozpočet Evropské unie na roky 2021 – 2027 je špatný ("Koheze a zemědělství, které je pro nás zásadní, klesá, a navyšují se nějaké nové programy."), eurozóna je v problémech a dokud v nich bude, pro nás není, Evropa se musí zreformovat a největší problém je migrace.

Agentura Frontex (Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž) to podle Babiše dělá špatně a nový navržený rozpočet převyšující deset miliard eur si nezaslouží. Peníze na řešení migrace by měly dle českého premiéra dostat konkrétní státy, zejména Itálie a Španělsko; stejným dechem přitom Babiš volá po "celoevropském řešení".

"Pokud mluvím o tom, že nechci přijmout ani jednoho migranta, ukazuji tím, že Evropa nemá řešení. A my s tím řešením přijdeme," pochlubil se Babiš. Jaké že to konkrétní a funkční řešení bude, zatím nesdělil, pokud jím není obecná teze o "Marshallově plánu pro Afriku" a o tom, že ideálně je třeba problém migrace řešit mimo Evropu.

Před diplomaty se ale v jiné části projevu pochlubil, jak vysvětlil americkému prezidentovi Trumpovi, že přece nemá smysl řešit procenta HDP ve výdajích na obranu, ale že jde o absolutní čísla.

Takže 0,9 % HDP u Belgie je mnohem víc než u Estonska, které přislíbené výdaje přes 2 % HDP na obranu (jako jedna z mála evropských zemí) splňuje. "Ale v absolutních číslech je to mnohem méně než u nás," pochlubil se Babiš. Podle této podnikatelské logiky absolutních čísel by tedy Estonsku nestačilo, ani kdyby do obrany nasypalo pětkrát více.

Máte štěstí, že jdu kolem

Spíše než o eurozóně by se podle Babiše mělo mluvit o Schengenu a "definovat si evropský prostor, který chceme bránit".

Při té příležitosti nabídl Babiš srovnání s galskou vesnicí kreslených postaviček Asterixe a Obelixe (stejnou tezi používá dlouho, třeba už loni před parlamentními volbami při rozhovorech se zahraničními novináři, jak také popsal HlídacíPes.org).

Těžko říct, zda silák mdlého rozumu a vychytralý prcek nadopovaný kouzelným nápojem jsou ideálním předobrazem moderní Evropy, ale budiž – Babiš měl asi na mysli to, že se do naší evropské vesničky nemá dostat nikdo, koho tu nechceme a že bychom se měli pořádně opevnit.

Česká zahraniční politika je vůbec velmi silná v tom, že ví, co nechce. Nechce nefunkční Evropu, nechce migranty, nechce platit dvě procenta HDP na obranu, nechce být ani v eurozóně…

Protože, jak řekl před velvyslanci premiér Babiš: "To, že nejsme v eurozóně, nevadí, oni se mohou naopak něco naučit i od nás: jak se vybírají daně, jak se snižuje státní dluh, v tom jsme nejlepší."

Prostě: úžasný národ tihle Češi (i ti původem ze Slovenska) – mohou poradit. Pokud o jejich rady někdo stojí.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky