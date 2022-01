Prozradil úkryt Anny Frankové židovský notář, který si chtěl zachránit život?

Po téměř 78 letech je možná jasné, kdo vyzradil nacistům tajný úkryt Anny Frankové – židovské dívky, která v patnácti letech zahynula v táboře Bergen-Belsen a jejíž deník se stal jedním ze symbolů tragického osudu milionů Židů za druhé světové války.

Tým vyšetřovatelů po šesti letech dospěl k závěru, že úkryt v tajném přístavku nad skladištěm u kanálu v Amsterdamu vyzradil židovský notář Arnold van den Bergh (1886-1950), který si zřejmě chtěl zachránit vlastní život. Nacisté objevili Annu a její rodinu 4. srpna 1944. Všichni byli deportováni a Anne zemřela v táboře Bergen-Belsen v únoru 1945 - měsíc předtím, než jej osvobodila britská armáda. Z rodiny přežil pouze Annin otec Otto Frank.

Tým odborníků, který zahrnoval bývalého agenta americké FBI Vincenta Pankokeho a dvě desítky historiků, kriminalistů a dalších odborníků, obvinil notáře na základě anonymního vzkazu, který obdržel Annin otec po svém návratu do Amsterdamu. V něm se tvrdí, že notář, který byl členem židovské rady, prozradil místo úkrytu Frankovy rodiny a další adresy, na nichž se ukrývali Židé.

V dokumentu televizní stanice CBS a doprovodné knize Rosemary Sullivanové The Betrayal of Anne Frank (Zrada Anny Frankové) se uvádí, že notáře, který nacistickým pohlavárům poskytoval právní pomoc při nákupu uměleckých děl, vedly k prozrazení obavy o vlastní život a o bezpečí jeho rodiny. Vyšetřovatelé předpokládají, že muž používal adresy úkrytů jako určitou formu životního pojištění, píše britský deník Guardian. On ani jeho dcera do nacistických táborů deportováni nebyli. To ale mohlo mít mnoho dalších důvodů, například ten, že byl jako notář velmi respektovanou osobou.

Otto Frank, který zemřel v roce 1980, řekl novináři Frisu Endtovi několik let po válce, že rodinu zradil někdo z židovské komunity. Totožnost této osoby ale nikdy nezveřejnil. Miep Giesová, která byla jednou z těch, kdo rodinu pomohli ukrýt, se během přednášky v Americe v roce 1994 zase nechala slyšet, že osoba, která je zradila, zemřela někdy před začátkem šedesátých let minulého století.

Někteří experti ale nepovažují důkazy za dostatečně přesvědčivé. V minulých desetiletích byly totiž jmenovány desítky podezřelých. Samotný památník Dům Anny Frankové dospěl ve svém posledním vyšetřování v roce 2016 k závěru, že je možné, že objevení tajného přístavku byla náhoda.