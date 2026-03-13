Proč váš deodorant přestává fungovat: Jednoduchý trik, který může vyřešit nepříjemný zápach

13. 3. 2026 – 15:59 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Používáte kvalitní deodorant, ale kolem poledne máte pocit, že přestal fungovat? Nejste sami. Mnoho lidí si myslí, že problém je v samotném produktu. Ve skutečnosti však často souvisí s tím, jak a kdy deodorant používáme.

Pot sám o sobě totiž téměř nezapáchá. Nepříjemný tělesný pach vzniká až ve chvíli, kdy se molekuly potu smísí s bakteriemi na pokožce. Jakmile se změní mikrobiom kůže, může se změnit i způsob, jakým naše tělo voní nebo naopak nevoní.

Tajemství krásy od vizážistů: Na tyto jednoduché vychytávky ženy často zapomínají

Chyba, kterou dělá většina lidí

Jedním z nejčastějších důvodů, proč deodorant přestává fungovat, je jeho aplikace na vlhkou pokožku. Mnoho lidí ho nanáší hned po sprše, kdy je podpaží ještě mokré. Voda ale vytváří na kůži tenký film, který brání tomu, aby se deodorant správně vstřebal.

Výsledkem je, že účinné látky neproniknou tam, kam mají, a vůně se rychleji vytratí.

Dermatologové proto doporučují jednoduchý postup: nejprve pokožku důkladně osušte a teprve poté deodorant naneste. Obvykle stačí tři až čtyři tahy. Následný pohyb rukou pomůže složení rovnoměrně rozprostřít, protože tělesné teplo aktivuje jeho účinek.

Vypadá jako voda a má jen 2 kalorie: Káva, která nebarví zuby, dobývá svět

Tělo si může na deodorant zvyknout

Dalším důvodem, proč deodorant najednou nefunguje tak dobře jako dřív, může být prostý fakt: tělo si na něj zvyklo. V takovém případě někdy stačí změnit typ produktu – například přejít ze spreje na roll-on nebo tyčinku.

Velkou roli hraje také stres a strava. Když je organismus pod tlakem, produkuje více potu. Vlhké prostředí pak podporuje množení bakterií, které jsou za zápach zodpovědné.

Podobně může reagovat i kožní mikrobiom při změně jídelníčku. Některé potraviny totiž ovlivňují složení potu a tím i jeho vůni.

Jaký parfém nosit na jaře 2026: Tyto vůně letos dominují a snadno si vás získají

Na hygieně záleží víc, než si myslíte

Aby deodorant fungoval co nejlépe, je důležité myslet na základní hygienu podpaží. Pokožku je potřeba ve sprše důkladně očistit a v případě potřeby také pravidelně odstraňovat chloupky. Právě na nich se mohou bakterie snáze hromadit.

Když se tyto drobné návyky stanou součástí každodenní péče, deodorant bude fungovat výrazně lépe. A často tak zjistíte, že problém nebyl v produktu samotném, ale v několika nenápadných detailech, které jsme zvyklí přehlížet.

Zdroje:
health.clevelandclinic.org, mayoclinic.org, msdmanuals.com
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Tajemství krásy od vizážistů: Na tyto jednoduché vychytávky ženy často zapomínají

ÚOHS začal posuzovat odkup poloviny skupiny Mafra Tykačovou firmou Tymeprax

