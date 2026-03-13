Proč váš deodorant přestává fungovat: Jednoduchý trik, který může vyřešit nepříjemný zápach
13. 3. 2026 – 15:59 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Používáte kvalitní deodorant, ale kolem poledne máte pocit, že přestal fungovat? Nejste sami. Mnoho lidí si myslí, že problém je v samotném produktu. Ve skutečnosti však často souvisí s tím, jak a kdy deodorant používáme.
Pot sám o sobě totiž téměř nezapáchá. Nepříjemný tělesný pach vzniká až ve chvíli, kdy se molekuly potu smísí s bakteriemi na pokožce. Jakmile se změní mikrobiom kůže, může se změnit i způsob, jakým naše tělo voní nebo naopak nevoní.
Chyba, kterou dělá většina lidí
Jedním z nejčastějších důvodů, proč deodorant přestává fungovat, je jeho aplikace na vlhkou pokožku. Mnoho lidí ho nanáší hned po sprše, kdy je podpaží ještě mokré. Voda ale vytváří na kůži tenký film, který brání tomu, aby se deodorant správně vstřebal.
Výsledkem je, že účinné látky neproniknou tam, kam mají, a vůně se rychleji vytratí.
Dermatologové proto doporučují jednoduchý postup: nejprve pokožku důkladně osušte a teprve poté deodorant naneste. Obvykle stačí tři až čtyři tahy. Následný pohyb rukou pomůže složení rovnoměrně rozprostřít, protože tělesné teplo aktivuje jeho účinek.
Tělo si může na deodorant zvyknout
Dalším důvodem, proč deodorant najednou nefunguje tak dobře jako dřív, může být prostý fakt: tělo si na něj zvyklo. V takovém případě někdy stačí změnit typ produktu – například přejít ze spreje na roll-on nebo tyčinku.
Velkou roli hraje také stres a strava. Když je organismus pod tlakem, produkuje více potu. Vlhké prostředí pak podporuje množení bakterií, které jsou za zápach zodpovědné.
Podobně může reagovat i kožní mikrobiom při změně jídelníčku. Některé potraviny totiž ovlivňují složení potu a tím i jeho vůni.
Na hygieně záleží víc, než si myslíte
Aby deodorant fungoval co nejlépe, je důležité myslet na základní hygienu podpaží. Pokožku je potřeba ve sprše důkladně očistit a v případě potřeby také pravidelně odstraňovat chloupky. Právě na nich se mohou bakterie snáze hromadit.
Když se tyto drobné návyky stanou součástí každodenní péče, deodorant bude fungovat výrazně lépe. A často tak zjistíte, že problém nebyl v produktu samotném, ale v několika nenápadných detailech, které jsme zvyklí přehlížet.