Vypadá jako voda a má jen 2 kalorie: Káva, která nebarví zuby, dobývá svět
11. 3. 2026 – 13:44 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Káva je pro mnoho lidí každodenní rituál. V Česku patří mezi nejoblíbenější nápoje a řada lidí si bez ranního šálku nedokáže představit začátek dne. Vedle klasického espressa nebo cappuccina se ale čas od času objeví trend, který překvapí i skalní milovníky kávy.
Jedním z nich je takzvaná čirá káva, která na první pohled připomíná spíš vodu než kávu, ale přesto obsahuje kofein a má chutnat podobně jako klasický nápoj.
Transparentní káva se stala internetovou senzací hlavně proto, že obsahuje jen minimum kalorií a nezanechává tmavé skvrny na zubech ani na oblečení. Nápoj vzniká z kvalitních kávových zrn arabica a čisté vody, přičemž výrobci zdůrazňují, že neobsahuje žádné konzervanty, stabilizátory ani přidaný cukr. Výsledkem je nápoj, který má v jedné lahvi jen několik kalorií a přitom dodá podobnou dávku kofeinu jako běžná káva.
Nápad vznikl z jednoho obyčejného problému
Za vznikem čiré kávy stojí dva bratři, David a Adam Nagy, kteří na projektu pracovali v době, kdy žili v Londýně. Oba patřili mezi velké milovníky kávy, ale vadilo jim, že pravidelné pití tohoto nápoje zanechává tmavé skvrny na zubech. Proto začali experimentovat s různými způsoby přípravy, aby vytvořili kávu, která by měla stejnou chuť a energii, ale bez typické tmavé barvy.
Podle jejich vlastních slov trvalo přibližně tři měsíce pokusů, než se jim podařilo najít správný postup. Výsledkem byla značka CLR CFF, která bývá označována za první transparentní kávu na světě. Nápoj se začal prodávat v lahvích a rychle vzbudil pozornost médií i zákazníků, protože vypadá jako voda, ale přitom chutná jako silná studená káva.
Jak se čirá káva vyrábí
Samotný výrobní postup zůstává dodnes tajemstvím. Tvůrci jen naznačují, že jde o speciální fyzikální proces, který z kávy odstraní tmavé barvicí látky, aniž by se ztratila chuť nebo kofein. Zdůrazňují také, že při výrobě nepoužívají chemické přísady a že nápoj vzniká pouze z kávových zrn arabica a vody.
Díky tomu má transparentní káva velmi neobvyklý vzhled – připomíná spíš láhev minerálky než klasický kávový nápoj. Právě tato zvláštnost z ní udělala zajímavý trend na sociálních sítích. Někteří lidé ji pijí vychlazenou podobně jako cold brew, jiní ji používají jako přísadu do koktejlů nebo moderních kávových drinků.
Káva jako kuriozita moderní gastronomie
Transparentní káva se zatím prodává hlavně v zahraničí a spíše v omezeném množství obchodů nebo online. Přesto ukazuje, jak rychle se svět nápojů mění. Z nápoje, který byl dlouhá desetiletí spojený s tmavým šálkem a typickou barvou, se najednou stal průhledný drink, který vypadá skoro futuristicky.
Ať už jde o krátkodobý trend, nebo začátek nové kapitoly ve světě kávy, jedno je jisté – čirá káva patří mezi nejzajímavější experimenty, které se v posledních letech v kávové kultuře objevily.