Tajemství krásy od vizážistů: Na tyto jednoduché vychytávky ženy často zapomínají

13. 3. 2026 – 14:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Tajemství krásy od vizážistů: Na tyto jednoduché vychytávky ženy často zapomínají
zdroj: Freepik.com
Kosmetické trendy přicházejí a odcházejí. Jednou se nosí výrazné obočí, jindy přirozený make-up. Přesto existují jednoduchá pravidla, na kterých se shodují dermatologové, vizážisté i stylisté po celém světě.

Nejde o složité rituály ani o drahou kosmetiku. Spíše o drobné návyky, které dokážou zlepšit vzhled pleti, vlasů i celkový dojem. Pokud si je osvojíte, budete vypadat upraveně každý den.

Podívejte se na osvědčené tipy krásy, které nikdy nevyjdou z módy.

close-up-closed-eye-with-long-eyelashes-glowing-skin zdroj: Freepik.com

Oddělte slepené řasy

Hrudky na řasách dokážou zkazit i jinak perfektní líčení. Pokud se vám řasy slepí, jemně je pročesejte čistým kartáčkem nebo je opatrně oddělte tenkou nití.

Skladujte odličovací ubrousky obráceně

Profesionálové mají jednoduchý trik: balení ubrousků ukládejte víčkem dolů. Tekutina se tak rovnoměrně rozprostře a ubrousky nevyschnou.

Investujte do základní péče

Trendy kosmetika rychle zastarává. Kvalitní hydratační krém, sérum nebo ochranný faktor SPF jsou investicí, která se vyplatí dlouhodobě.

Kondicionér před šamponem

Máte jemné nebo rychle se mastící vlasy? Zkuste nejprve nanést kondicionér a až poté šampon. Vlasy zůstanou hydratované, ale nebudou zatížené.

sun-kissed-skin-shoulder zdroj: Freepik.com

Hydratovaná pokožka udrží parfém déle

Vůně na suché pokožce rychle mizí. Nejprve naneste malé množství neparfemovaného krému a teprve poté parfém.

Vatový tampon ochrání make-up na cestách

Při balení kosmetiky vložte do paletky vatový tampon. Funguje jako měkká ochrana a zabrání prasknutí očních stínů nebo tvářenky.

Dokonalé oční linky pomocí pásky

Pokud chcete precizní „kočičí“ linku, přiložte k vnějšímu koutku oka kousek lepicí pásky. Vytvoří ideální vodítko pro rovnou linii.

Korektor používejte s mírou

Vizážisté doporučují nejprve použít barevný korektor a až poté malé množství klasického. Pleť pak působí přirozeněji.

Houbičky na make-up perte v pracím sáčku

Make-up houbičky můžete vložit do sáčku na jemné prádlo a vyprat je v pračce na šetrný program.

Ricinový olej pro řasy a obočí

Starý kosmetický trik, který funguje dodnes. Ricinový olej pomáhá chloupky posilovat a podporuje jejich růst.

woman-with-freckled-hair-red-lipstick zdroj: Freepik

Upravujte obočí postupně

Nejprve obočí pročesejte směrem nahoru a odstraňujte pouze chloupky mimo přirozenou linii. Méně je v tomto případě více.

Po jídle si nečistěte zuby hned

Po kyselých potravinách je lepší počkat přibližně dvacet minut. Zubní sklovina je v té chvíli citlivější.

Antioxidanty pod opalovací krém

Sérum s vitamínem C nebo jinými antioxidanty pomáhá pleti lépe se bránit proti slunečnímu záření a znečištění.

Statickou elektřinu ve vlasech odstraní alobal

Malý kousek alobalu dokáže neutralizovat statickou elektřinu a uhladit poletující vlasy.

Rtěnka na zubech? Jeden jednoduchý trik

Po nanesení rtěnky vložte prst do úst a pomalu ho vytáhněte. Přebytečný pigment zůstane na prstu, nikoli na zubech.

Ofinu si dobře rozmyslete

Ofina dokáže proměnit celý obličej. Její odrůstání však trvá dlouho, proto se rozhodujte s rozvahou.

SPF každý den

Dermatologové se shodují, že ochrana proti slunci patří mezi nejdůležitější kroky péče o pleť.

nails-manicure-concept-with-copy-space zdroj: Freepik.com

Francouzská manikúra pomocí houbičky

Houbička na make-up pomůže vytvořit jemnou a přirozenou bílou linku na špičce nehtu.

Nepřehánějte to se sprchováním

Příliš časté mytí může narušovat ochrannou bariéru pokožky a způsobovat její vysušování.

Horká voda pleti nesvědčí

Ideální je teplá sprcha. Příliš horká voda pleť vysušuje a oslabuje její přirozenou ochranu.

Krása není jen o kosmetice

Nejdůležitější pravidlo krásy je překvapivě jednoduché: dělat jen to, v čem se cítíte dobře. Trendy se mění každou sezónu, ale přirozenost a sebevědomí zůstávají nadčasové.

A často právě ty nejjednodušší návyky dokážou udělat ten největší rozdíl.

Zdroje:
Byrdie, health.clevelandclinic.org, aad.org
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Nejnovější články