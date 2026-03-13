Tajemství krásy od vizážistů: Na tyto jednoduché vychytávky ženy často zapomínají
13. 3. 2026 – 14:10 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Kosmetické trendy přicházejí a odcházejí. Jednou se nosí výrazné obočí, jindy přirozený make-up. Přesto existují jednoduchá pravidla, na kterých se shodují dermatologové, vizážisté i stylisté po celém světě.
Nejde o složité rituály ani o drahou kosmetiku. Spíše o drobné návyky, které dokážou zlepšit vzhled pleti, vlasů i celkový dojem. Pokud si je osvojíte, budete vypadat upraveně každý den.
Podívejte se na osvědčené tipy krásy, které nikdy nevyjdou z módy.
Oddělte slepené řasy
Hrudky na řasách dokážou zkazit i jinak perfektní líčení. Pokud se vám řasy slepí, jemně je pročesejte čistým kartáčkem nebo je opatrně oddělte tenkou nití.
Skladujte odličovací ubrousky obráceně
Profesionálové mají jednoduchý trik: balení ubrousků ukládejte víčkem dolů. Tekutina se tak rovnoměrně rozprostře a ubrousky nevyschnou.
Investujte do základní péče
Trendy kosmetika rychle zastarává. Kvalitní hydratační krém, sérum nebo ochranný faktor SPF jsou investicí, která se vyplatí dlouhodobě.
Kondicionér před šamponem
Máte jemné nebo rychle se mastící vlasy? Zkuste nejprve nanést kondicionér a až poté šampon. Vlasy zůstanou hydratované, ale nebudou zatížené.
Hydratovaná pokožka udrží parfém déle
Vůně na suché pokožce rychle mizí. Nejprve naneste malé množství neparfemovaného krému a teprve poté parfém.
Vatový tampon ochrání make-up na cestách
Při balení kosmetiky vložte do paletky vatový tampon. Funguje jako měkká ochrana a zabrání prasknutí očních stínů nebo tvářenky.
Dokonalé oční linky pomocí pásky
Pokud chcete precizní „kočičí“ linku, přiložte k vnějšímu koutku oka kousek lepicí pásky. Vytvoří ideální vodítko pro rovnou linii.
Korektor používejte s mírou
Vizážisté doporučují nejprve použít barevný korektor a až poté malé množství klasického. Pleť pak působí přirozeněji.
Houbičky na make-up perte v pracím sáčku
Make-up houbičky můžete vložit do sáčku na jemné prádlo a vyprat je v pračce na šetrný program.
Ricinový olej pro řasy a obočí
Starý kosmetický trik, který funguje dodnes. Ricinový olej pomáhá chloupky posilovat a podporuje jejich růst.
Upravujte obočí postupně
Nejprve obočí pročesejte směrem nahoru a odstraňujte pouze chloupky mimo přirozenou linii. Méně je v tomto případě více.
Po jídle si nečistěte zuby hned
Po kyselých potravinách je lepší počkat přibližně dvacet minut. Zubní sklovina je v té chvíli citlivější.
Antioxidanty pod opalovací krém
Sérum s vitamínem C nebo jinými antioxidanty pomáhá pleti lépe se bránit proti slunečnímu záření a znečištění.
Statickou elektřinu ve vlasech odstraní alobal
Malý kousek alobalu dokáže neutralizovat statickou elektřinu a uhladit poletující vlasy.
Rtěnka na zubech? Jeden jednoduchý trik
Po nanesení rtěnky vložte prst do úst a pomalu ho vytáhněte. Přebytečný pigment zůstane na prstu, nikoli na zubech.
Ofinu si dobře rozmyslete
Ofina dokáže proměnit celý obličej. Její odrůstání však trvá dlouho, proto se rozhodujte s rozvahou.
SPF každý den
Dermatologové se shodují, že ochrana proti slunci patří mezi nejdůležitější kroky péče o pleť.
Francouzská manikúra pomocí houbičky
Houbička na make-up pomůže vytvořit jemnou a přirozenou bílou linku na špičce nehtu.
Nepřehánějte to se sprchováním
Příliš časté mytí může narušovat ochrannou bariéru pokožky a způsobovat její vysušování.
Horká voda pleti nesvědčí
Ideální je teplá sprcha. Příliš horká voda pleť vysušuje a oslabuje její přirozenou ochranu.
Krása není jen o kosmetice
Nejdůležitější pravidlo krásy je překvapivě jednoduché: dělat jen to, v čem se cítíte dobře. Trendy se mění každou sezónu, ale přirozenost a sebevědomí zůstávají nadčasové.
A často právě ty nejjednodušší návyky dokážou udělat ten největší rozdíl.