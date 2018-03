Proč čeští policisté a státní zástupci slouží darebáku Erdoganovi?

19:41

Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) rozhodne o tom, zda vydá údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států, nebo do Ruska hlavně podle závažnosti trestných činů. Přihlédne například i k tomu, která ze zemí o extradici aktivně žádala a která tak učinila později. Řekl to při sněmovních interpelacích.