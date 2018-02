Česko vyhovělo Turkům? Zatklo exvůdce syrských Kurdů

15:45

Rusko bude od úterka dodržovat příměří ve východní Ghútě, a to denně vždy od 9:00 do 14:00 místního času (tedy od 8:00 do 13:00 SEČ). Informovala o tom v pondělí agentura RIA Novosti s odvoláním na ruského ministra obrany Sergeje Šojgua. Podle něj to nařídil ruský prezident Vladimir Putin. Není jasné, jak dlouho má trvat.