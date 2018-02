Dojde na výměnu exšéfa syrských Kurdů za Čechy vězněné v Turecku?

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Zhruba 200 podporovatelů zadrženého kurdského politika Sáliha Muslima demonstrovalo v pondělí před ministerstvem vnitra v Praze pod vlajkami syrské Strany demokratické unie (PYD), kterou Muslim vedl, za jeho propuštění. Turecko žádá o jeho vydání a vzetí do předběžné vazby. Demonstrace se budou konat i v cizině.

Na Letné k demonstrantům promluvil šéf resortu Lubomír Metnar (za ANO). Řekl jim, že o případné vazbě rozhodne soud. Protože demonstrující dál neví, co se zadrženým je, plánují v úterý v protestech pokračovat před ministerstvem spravedlnosti, řekl kurdský lékař a podnikatel Yekta Uzunoglu, který se případem zabývá. Podle něj se v pondělí demonstranti již oficiálně rozešli.

O vydání muže žádá Turecko, které ho označuje za teroristu. Podporovatelé zadrženého muže prošli krátce po poledni centrem Prahy a zastavili se před ministerstvem vnitra. V různých jazycích požadovali jeho osvobození. Skandovali také hesla proti tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi. Na protest dohlíželi policisté, podle mluvčího pražské policie Tomáše Hulana se při akci nestal žádný incident.

Demonstrace za Muslimovo propuštění jsou svolávány i v cizině. "Na našich ambasádách jsou hlášený různé demonstrace a protestní akce kurdských organizací, které protestují proti zadržení dotyčného muže v Praze," řekla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. "Apelovali jsme na naše ambasády, aby požádaly místní úřady o zpřísnění ochrany," dodala. Protesty zaznamenaly zastupitelské úřady v Británii, Francii, Norsku, Dánsku a Kanadě.

Kurdové se na ambasády obracejí také telefonicky. Tvrdí, že muž, který je v Turecku považován za teroristu, je hrdina v boji proti Islámskému státu (IS). "Vyjadřují zklamání nad tím, že byl českou policií zadržen," popsala Lagronová.

V úterý nebo ve středu budou o případu hovořit ministři zahraničí Česka a Turecka. "Termín telefonátu se domlouvá," podotkla mluvčí.

Nebudeme handlovat, hlásí Stropnický

Ministr zahraničí Martin Stropnický později uvedl, že rozhovor se uskuteční pravděpodobně v úterý a zároveň odmítl byť i jen spekulovat o možnosti, že by Praha uvažovala o výměně dvou českých občanů nyní vězněných v Turecku právě za Muslima. Turecký soud loni poslal na více než šest let Markétu Všelichovou a Miroslava Farkase do vězení za spolupráci se syrskými Kurdy.

"Určitě nebudeme po telefonu s prominutím handlovat. U nás fungují jasná pravidla, jsme právní stát a rozhoduje to soud. V důsledku to může ještě rozhodnout ministr spravedlnosti. Ale to je vše," řekl Stropnický.

Propuštění kurdského politika by mohlo mít negativní vliv na česko-turecké vztahy, oznámil později na tiskové konferenci turecký velvyslanec v České republice Ahmet Bigali. Turecko podle něj respektuje nezávislost českých soudů, zdůraznil však, že podle Ankary je zadržený muž podezřelý z terorismu.

Bigali také řekl, že turecká žádost o vydání Muslima není spojena s případem Všelichové a Farkase.

O vzetí kurdského politika do předběžné vazby bude v úterý rozhodovat soudce Jaroslav Pytloun, který loni řešil například přípustnost vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, sdělila mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.

Mluvčí uvedla, že návrh pražského městského státního zastupitelství na vzetí Muslima do předběžné vazby dorazil k soudu v pondělí odpoledne. Návrh se opírá o zmíněný zatýkací rozkaz, který na státního příslušníka Sýrie vydal Nejvyšší soud v Ankaře.

Další postup v Muslimově kauze je nyní v rukou soudce Pytlouna, který rozhodne o tom, zda muže propustí na svobodu, nebo ho pošle do vazby, kde by sedmašedesátiletý cizinec čekal na vydávací řízení.