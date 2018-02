Permanentku na lyžování můžete získat i „zdarma“. Stačí ušetřit na energiích

Karel Klostermann, "básník Šumavy", spisovatel oblíbený nejen starší generací. Od jeho narození uplynulo letos v únoru rovných sto sedmdesát let. více

Senátor František Čuba (SPO) po rok a půl trvající absenci rezignuje ke konci února na senátorský mandát. Oznámil to dopisem, který ve čtvrtek při schůzi horní komory přečetl senátor Ivo Valenta (za Soukromníky), který s Čubou spolupracuje. Dvaaosmdesátiletý Čuba uvedl, že se rozhodl věnovat rodině, dál chce pracovat i jako poradce prezidenta Miloše Zemana. více

- Magazín - 0

Užuž to vypadalo, že by se na Kypru mohlo konečně blýskat na lepší časy. Teď ale začíná Turecko zase kolem ostrova harašit zbraněmi, protože se mu nelíbí, že by si tu nějaké cizí společnosti měly jen tak mírnyx týrnyx těžit zemní plyn. Vidina opětovného spojení rozděleného ostrova tak zřejmě opět mizí v nedohlednu. více