Příroda vrací úder! Ewa Farna se musela rozdělit o jídlo... Nedobrovolně
21. 8. 2025 – 7:46 | Magazín | Jiří Rilke
Koncept osobního vlastnictví zatím do lesa nedorazil.
Pro vesničany žádný větší vzruch, měšťan by ale nemusel věřit svým očím. Stejně jako neskrývala překvapení oblíbená zpěvačka Ewa Farna.
Při večerním posezení ideálním k vychutnání příjemného letního počasí se totiž Ewa ocitla pod nečekaným a svým způsobem i docela roztomilým útokem přírody.
Respektive ne ona sama, ale housky, které zůstaly na stole a o které projevila eminentní zájem nenechavá liška. Ta si v klídku vyskočila na židli a krádež pečiva už byla dílem okamžiku.
„Podívej se, co dělá. Ona žere tvoje bulky!“ smála se zpěvačka na videu směrem ke kamarádce.
Ewa, která se ve skutečnosti už dávno vůbec nejmenuje Farna, si tak odnesla zajímavou přírodní vzpomínku z dovolené. Pak už ji ale čeká další pracovní nářez: Chystá sérii koncertů v českých městech a v říjnu turné po Polsku.
Video s liškou už ze zpěvaččina Instagramu bohužel zmizelo, na zrzavou zlodějku se tak můžete podívat třeba alespoň zde.