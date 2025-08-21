Nešlo to jinak. Rozvod Petra Čecha: Blízký kamarád vyzradil, proč k němu muselo dojít
21. 8. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Sám legendární gólman důvody neprozradil, jeho blízký přítel už byl ale sdílnější.
Když slavný brankář Petr Čech na Instagramu nedávno oznámil, že se po 26 letech rozvádí s manželkou Martinou, veřejnost jen zalapala po dechu. Pár vypadal stabilně, pevně, skoro pohádkově a zpráva o rozchodu byla proto jak hotový blesk z čistého nebe.
Pro bližší okruh známých a přátel se ale prý o žádné větší překvapení nejednalo, protože bylo víceméně jasné, že k něčemu podobnému musí dřív nebo později dojít.
Nejde však o žádné drama či vliv někoho třetího, kdo by rozbil šťastné manželství. Ne, jen se Petr s Martinou dali dohromady, když byli extrémně mladí a za dlouhá léta pak zkrátka vyprchala vášeň i láska.
„Zamilovali se do sebe ještě na škole, když jim bylo asi 15 let. Brali se pak hrozně mladí, pro oba se jednalo o první lásku,“ prozradil společný známý obou partnerů, který si nepřál být jmenován, pro magazín Expres.
„Jak už to tak bývá, po letech láska vyprchala a poslední roky žili spíše jako brácha se ségrou. Oba jsou chytří a rozumně se domluvili, že půjdou od sebe a začnou nové životy. Děti jim už odrostly, není důvod, aby spolu zůstávali, když už to tam dlouho prostě není,“ shrnul zdroj prozaicky.
Petr s Martinou už prý možná i mají nové partnery, ale to už je pouhá spekulace.