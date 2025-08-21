Dáda Patrasová zase na dně? "Ani si nepamatuje, že byla v léčebně," tvrdí manžel
21. 8. 2025 – 8:25 | Magazín | Jana Strážníková
Felix se rozpovídal o manželčině stavu a moc veselé poslouchání to není.
Když se nedávno ukázala Dáda Patrasová na veřejnosti a při předávání obrazu se dokonce příjemně usmívala a vypadala zkrátka v pořádku, všichni jsme doufali, že by se její stav konečně mohl obracet k lepšímu.
Manžel Felix Slováček nyní ale prozradil Blesku, že není moc co slavit.
Dáda se poté, co přišla o dceru, propadla do temnot a nakonec na přání rodiny dobrovolně nastoupila do psychiatrické léčebny Bohnice, kde strávila zhruba měsíc.
A léčba opravdu zabírala, jenže... Ne napořád.
O žádnou harmonii v rodině, jak si ji Anička, která by zítra oslavila krásných 30 let, přála, se prý doma ani nesnaží: „Dáda to tak necítí... Ale ona to necítila, ani dokud Anička žila,“ uvedl Felix. Mluvil samozřejmě o pití.
„Člověk by si řekl, že se nad sebou zamyslí a přestane pít víno. Ale pít nepřestala a nepřestala pít ani potom,“ prohlásil odevzdaně.
Bohnice nakonec nepomohly: „Jako kdyby tam nebyla. Ona si ani nepamatuje, že tam byla! Má takový trošku problém s pamětí,“ zmínil pochmurně.
„Já do těch Bohnic jezdil za Dádou každý den, celé ty tři neděle. Vozil jsem jí tam od jahůdek po zmrzlinky, vše, co má ráda. Když byla pod lékařským dohledem a brala prášky, jak měla, byla v pohodě,“ svěřil se.
„V Bohnicích řekli, že ji tam nemůžou mít déle, aby nastoupila na léčení někam jinam, a nabídli jí Beroun, což je skutečně evropská špička. Ona to odmítla. Tvrdí, že nikam nepůjde a že si to na ni vymýšlíme. Přijela z Bohnic a hned to dopadlo, jak to dopadlo...“ dodal.
Že by Dáda pila kvůli ztrátě dcery, si Felix nemyslí: „Před tím se to nestalo, a bylo to zase kvůli něčemu jinému. Tihle lidi si vždycky najdou nějaký důvod. A hlavně... ona tvrdí, že nepije, tak ani důvod nehledá.“
Sám Felix se pak snaží plnit jedno z posledních přání dcery. Chtěla, aby rodiče dál žili a radovali se jako předtím.
„Při muzice zapomínám na smutný věci,“ přiznal Felix na závěr.