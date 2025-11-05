Princ William se obává o budoucnost svých dětí: „Musíme jednat hned, dokud není pozdě“
5. 11. 2025 – 6:07 | Zpravodajství | Žanet Ka
Princ William vyráží do Brazílie, aby ocenil projekty, které mění svět. Ještě před odletem ale promluvil o tom, co ho žene kupředu – obava o budoucnost vlastních dětí a víra, že naděje může být silnější než klimatická krize.
Britský následník trůnu princ William znovu ukázal, že jeho zájem o ekologii a udržitelnost není jen součástí královské rétoriky. Před svou cestou do Brazílie, kde tento týden předá prestižní cenu Earthshot Prize, se otevřeně svěřil s obavami o svět, který jednou převezmou jeho děti princ George, princezna Charlotte a princ Louis.
„Jako otec neustále přemýšlím o světě, který zdědí mé děti,“ řekl v rozhovoru pro magazín Hello!. „Chci, aby vyrůstaly obklopeny přírodou, plní příležitostí a s nadějí do budoucna. Ale vím, že tato budoucnost je v ohrožení, pokud nyní nebudeme rozhodně jednat.“
Cesta do Brazílie: mezi klimatickou diplomacií a královskou povinností
Třiačtyřicetiletý princ odcestoval o víkendu do Brazílie, kde v Rio de Janeiru slavnostně předá pět cen Earthshot Prize za rok 2025. Předávání ocenění doprovodí také jeho účast na summitu United for Wildlife, který se zaměřuje na boj proti nelegálnímu obchodu s volně žijícími zvířaty.
Na závěr své cesty se William přesune do města Belém, které letos hostí konferenci OSN o změně klimatu (COP30). Jeho přítomnost tam není náhodná, královská rodina se už několik let snaží aktivně profilovat jako hlas ekologického uvědomění a William sám je v čele této snahy.
Earthshot Prize: naděje, nikoli katastrofa
Princ William založil Earthshot Prize v roce 2021 jako „nejambicióznější ekologické ocenění v historii“. Každoročně oceňuje pět inovativních projektů, které přinášejí konkrétní řešení v oblastech: ochrana přírody obnova oceánů zlepšení kvality ovzduší snižování odpadu ochrana klimatu
Každý vítěz získá finanční podporu ve výši 1 milionu liber a možnost rozvíjet svůj projekt na globální úrovni. Ocenění se uděluje ve spolupráci s experty z organizací jako WWF, UNEP nebo Royal Foundation.
„Naléhavý optimismus je jádrem ceny Earthshot,“ vysvětluje William. „Je to víra, že i když jsou výzvy obrovské, řešení už existují, tak musíme jednat rychle a rozhodně, abychom je proměnili ve skutečnost.“
Inspirace v rodině: George, Charlotte a Louis jako hybatelé změny
William se netají tím, že jeho největší motivací jsou vlastní děti. Často zdůrazňuje, že klimatická krize už dávno není abstraktním problémem „budoucích generací“, ale dotýká se dětí dneška. „Když se dívám na George, Charlotte a Louise, uvědomuji si, že vše, co děláme, je o nich,“ říká princ. „Nechci, aby vyrůstali v úzkosti, že planeta, kterou znají, pomalu mizí.“
Podle zdrojů z královského dvora princ své děti aktivně vede k ekologickému povědomí- doma třídí odpad, pěstují vlastní zeleninu a tráví mnoho času venku. S manželkou princeznou Catherine se dlouhodobě zasazují o to, aby královské děti vyrůstaly „v reálném světě“, nikoli jen za zdmi paláců.
Když královská odpovědnost potká osobní víru
Princ William navazuje na odkaz svého otce, krále Karla III., který byl ekologickým aktivistou ještě v době, kdy to nebylo módní téma. Ale na rozdíl od svého otce se snaží spojit vědecký přístup s optimismem a konkrétní akcí.
V době, kdy svět čelí rostoucím klimatickým krizím, je Williamův hlas slyšet i mimo Británii. Podle odborníků se mu daří propojit globální vědu, politiku a osobní přesvědčení způsobem, který zůstává autentický.
„Earthshot není o královské slávě,“ píše The Guardian. „Je o víře, že lidé dokážou svět napravit, pokud dostanou šanci.“
Naděje jako královský odkaz
Přestože princ William působí realisticky, nikdy neztrácí naději. A právě to, jak říká, chce jednou předat svým dětem- víru, že řešení existují a že budoucnost ještě není ztracená. „Je to závod s časem,“ řekl na závěr pro Hello! „Ale není pozdě, pokud začneme jednat teď.“