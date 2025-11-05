Tentokrát už ji nerozbije? Monika Absolonová dostala druhou cenu Thálie, ta první skončila neslavně
5. 11. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Zpěvačka tentokrát nenechá nic náhodě a cenu si radši vůbec nebude nosit domů.
Oblíbená zpěvačka Monika Absolonová získala ve své bohaté kariéře už druhé prestižní ocenění Thálie. Zasloužila si ji za titulní roli Judy Garland v muzikálu Judy.
„Judy Garland je ikona amerického filmu i hudby. Je to obrovská hvězda, ale s hrozně smutným osudem. Ve 47 letech se předávkovala léky,“ uvedla ke své roli Absolonová pro magazín Super.
První cenu Thálie dostala před čtyřmi lety za muzikál Funny Girl, jenže z ní se moc dlouho neradovala. Její toho času čtyřletý syn Tadeáš ji totiž promptně rozsekal na mraky.
„Je to tak. Rozbili ji synové. Z taktických důvodů jsem tehdy tu novou odnesla do Studia DVA,“ přiznala Absolonová.
A aby opět nemusela žádat o repliku, druhou Thálii domů nosit ani nebude: „Nemá smysl, aby doma zůstávala. Kluci kopnou a je konec. Cokoli skleněného neskončí dobře. Cítím, že tato cena do toho divadla patří. Je to první Thálie, kterou toto divadlo za svoji historii dostalo. Já ji nechám určitě v divadle,“ smála se zpěvačka.