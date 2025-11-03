Zrodila se revoluce: Čína představila motor bez paliva i baterií
3. 11. 2025 – 9:48 | Magazín | Žanet Ka
Žádné emise, žádné spalování, jen plazma a čistá fyzika. Nový čínský plazmový motor přepisuje budoucnost dopravy.
Ve světě, který se snaží vymanit z pout fosilních paliv, přichází zpráva, která zní téměř jako sci-fi. Čínští vědci vyvinuli plazmový motor, který nepotřebuje ani kapku benzínu, ani jedinou baterii. Funguje čistě na mikrovlnné energii a obyčejném vzduchu. Pokud se tato technologie podaří přenést z laboratoří do reality, mohli bychom stát na prahu nové éry dopravy- bez emisí, bez paliv, bez limitů.
Revoluce z Wu-chanu
Tým vědců z Wu-chanské univerzity pod vedením profesora Jau Tanga oznámil vznik prototypu plazmového pohonného systému, který dokáže vytvářet tah pouze z atmosférického vzduchu. Princip je jednoduchý jen na papíře: vzduch se nejprve stlačí, poté je vystaven mikrovlnám o frekvenci 2,45 GHz – stejné, jakou používá běžná mikrovlnná trouba. Vznikne plazma, tedy ionizovaný stav hmoty, který má dost energie na to, aby poháněl motor.
Žádné palivo, žádné baterie, žádné emise, jen čistá fyzika a trocha mikrovlnné magie.
Síla bez spalování
Při laboratorních testech byl prototyp schopný vertikálně zvednout ocelovou kouli o hmotnosti jednoho kilogramu zcela bez spalování, bez kouře, bez hluku. Tento experiment dokazuje, že mikrovlnami vytvořené plazma dokáže generovat skutečný tah.
Vědci odhadují, že další vývoj by mohl vést k motorům s výkonem srovnatelným s menšími proudovými motory, což by otevřelo dveře nejen letectví, ale i pozemní dopravě. Myšlenka automobilu poháněného plazmatem zní zatím bláznivě, ale přesně tak vypadá začátek revoluce.
Starý sen o novém pohonu
Myšlenka plazmového pohonu není nová, už desítky let ji zkoumají vesmírné agentury. Až dosud však fungovala jen v prostředí vakua, například u sond NASA. Nový čínský prototyp je první, který dokáže generovat tah i za normálního atmosférického tlaku, tedy tady na Zemi.
To je zlom, který vědci označují za „překročení hranice nemožného“. A pokud se podaří vyřešit zásobování energií, technologie by mohla zásadně změnit nejen způsob dopravy, ale i celou energetiku.
Cesta k čisté energii
Dnešní svět spoléhá na vodík a baterie jako hlavní alternativy spalovacích motorů. Jenže obě řešení mají svá omezení. Vodík je náročný na skladování i přepravu, baterie zase přidávají vozidlům hmotnost a omezují dojezd. Plazmový motor by mohl nabídnout třetí cestu- bez paliva, bez úložiště, bez kompromisů.
Zatím se ale bavíme o experimentální fázi. Motor potřebuje nepřetržitý přísun mikrovlnné energie o vysokém napětí, což komplikuje jeho škálování. Profesor Tang i jeho tým ale věří, že jde o první krok k „čistému pohonu budoucnosti“, který by jednoho dne mohl pohánět letadla, auta i energetické systémy měst.
Budoucnost, která se právě zapaluje
Každý objev má svůj moment zrodu, okamžik, kdy se sen promění v první záblesk skutečnosti. Ten z Wu-chanu je doslova zářící: plazma se rozžehne, vzduch se mění v energii a my si poprvé umíme představit svět, kde pohyb neznamená spalování.
Jak funguje plazmový motor
Základní princip- Místo paliva nebo baterie používá motor mikrovlny k ohřevu a ionizaci stlačeného vzduchu. Vzniká plazma, čtvrtý stav hmoty, který se chová jako vysoce energetická směs nabitých částic.
Frekvence mikrovln- 2,45 GHz, tedy stejná jako v běžné mikrovlnné troubě.
Tah motoru- Zatím pouze v laboratorním měřítku je dostatečný k zvednutí kilogramového tělesa.
Klíčová výhoda- Nepotřebuje palivo ani chemické reakce, vše pohání přeměna elektrické energie na plazmatický tah.
Nevýhoda a výzva- Motor vyžaduje nepřetržitý přísun vysokého napětí, což ztěžuje škálování na větší stroje.
Potenciál- Letadla, drony, ale v budoucnu i automobily bez emisí, pokud se podaří zajistit stabilní a lehký zdroj energie.