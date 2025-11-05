Z luxusu na dlažbu? Fotbalová legenda v těžkých dluzích, přišla o vilu
5. 11. 2025 – 6:02 | Magazín | Jiří Rilke
Za problémy stojí zřejmě špatné investice a zůstaly jen oči pro pláč.
Legendární fotbalista Horst Siegl prožívá v poslední době krušné období. Už před téměř rokem a půl se začali ozývat věřitelé, že by rádi zpátky peníze, které jim Siegl dluží. Jenže ten neplatil.
Úroky jsou neúprosné, do věci navíc vstoupil exekutor, který také požaduje odměnu, a celková vymáhaná dlužná částka podle všeho nabobtnala už na nějakých patnáct milionů korun.
Což je ovšem údaj, který magazín iSport datuje jako platný k 8. dubnu 2025. Vzhledem k denním úrokům by v současné době mohl dluh činit klidně i šestnáct, možná šestnáct a půl milionu.
A to, zdá se, není obnos, který by Siegl byl schopný jen tak s lusknutím prstů vysypat z peněženky. Nešlo jinak, jeho vila v pražských Lipencích míří do dražby.
„Dům stojí na pozemku o celkové ploše 1157 m² a má rozlehlou zahradu o výměře 852 m², která zaručuje dostatek soukromí a prostoru pro relaxaci i rodinné aktivity. Obytná plocha domu činí 358 m² a je rozvržena do dispozice šest plus jedna,“ píše se na stránkách realitky.
Minimální cena v dražbě bude 19 milionů, odhadní cena nemovitosti činí zhruba 28,5 milionu korun. Pokud se za takovou částku sídlo opravdu prodá, bude mít Siegl nejspíš po starostech – dluh umoří a pořád mu zbyde na velmi, velmi dobré bydlení.
Je také potřeba smeknout před skutečností, že co si fotbalista nadrobil, to si hodlá i sníst. Kolegové a někdejší spoluhráči mu nabízeli pomoc, Siegl však nechtěl.
„Moc toho nevím, prý nějaké špatné investice. Nerad bych o tom mluvil. S klukama jsme Sigimu nabízeli pomoc, ale on ji odmítl,“ prozradil Blesku nejmenovaný spoluhráč.