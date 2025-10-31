Pád prince: Karel III. se zřekl bratra, který pošpinil korunu svými skandály
31. 10. 2025 – 12:02 | Zpravodajství | Žanet Ka
Z královského paláce přichází rozhodnutí, které uzavírá jednu z nejtemnějších kapitol britské monarchie. Andrew, kdysi oblíbený syn Alžběty II., přišel o všechny tituly i sídlo po kauze spojené s Jefrey Epsteinem. Král učinil krok, který britská monarchie nezažila po celé století. Z prince se tak stal muž bez koruny, bez insignií a bez práva být nazýván Jeho královskou Výsostí.
Rozhodnutí padlo
Buckinghamův palác oznámil, že král Karel III. formálně zahájil proces odebrání všech titulů, výsad a vyznamenání svému mladšímu bratru, princi Andrewovi. Muži, který byl ještě před několika lety považován za jednoho z nejaktivnějších členů královské rodiny, se nyní říká jednoduše Andrew Mountbatten Windsor.
Podle oficiálního prohlášení paláce přišel princ nejen o oslovení His Royal Highness, ale i o vojenské tituly a patronace. „Bude mu zrušena ochranná nájemní smlouva v Royal Lodge u Windsoru a přestěhuje se do soukromého ubytování,“ uvedl mluvčí paláce. Rezidence, která mu dosud zaručovala určité právní výsady, tak přechází zpět pod přímou správu koruny.
Cesta k pádu: z obdivovaného prince k největšímu břemeni monarchie
Andrew, vévoda z Yorku a třetí dítě zesnulé královny Alžběty II., čelil skandálu už od roku 2019, kdy byl obviněn z kontaktů s finančníkem Jeffrey Epsteinem, který byl zapleten do rozsáhlé sítě sexuálních zločinů. Andrew všechna obvinění opakovaně odmítl, nicméně jeho účast na Epsteinových akcích a následné soudní vyrovnání s Virginie Giuffre poškodily pověst celé monarchie.
V roce 2022 mu královna Alžběta II. odebrala vojenské tituly a patronace, přesto mu zůstal status prince a vévody z Yorku. Letos v říjnu se však situace dramaticky změnila, sám Andrew po rozhovoru s králem oznámil, že se titulů vzdá, čímž otevřel cestu ke konečnému rozhodnutí Buckinghamského paláce.
Formální proces: co může a nemůže král udělat
Rozhodnutí Karla III. je sice zásadní, ale právně komplikované. Některé tituly- zejména vévodství- totiž nelze odebrat pouhým rozhodnutím monarchy. Podle britského právního rámce je možné o jejich zrušení rozhodnout jen prostřednictvím zákona schváleného parlamentem (tzv. Act of Parliament). V praxi to znamená, že titul „vévoda z Yorku“ může být právně odebrán až po formálním hlasování obou komor.
Král se však rozhodl pro alternativní cestu: Andrew přestává své tituly používat a ztrácí právo být veřejně označován jako vévoda či princ. Jde o řešení, které má v britské historii jen málo precedentů, naposledy byl obdobný krok uplatněn v roce 1917, kdy byli příslušníci královské rodiny s německým původem zbaveni svých titulů v důsledku první světové války.
Andrew Mountbatten Windsor- nový život bez výsad
Podle zdrojů deníku The Guardian se Andrew už nebude účastnit žádných oficiálních ceremonií a nesmí používat insignie ani vojenské uniformy. Palác uvedl, že se přesune do „alternativního soukromého bydlení“, jehož poloha nebude zveřejněna z bezpečnostních důvodů.
Průzkum veřejného mínění agentury YouGov ukázal, že více než 67 % Britů krok krále podporuje. Odborníci jej označují za „zásadní precedent v moderní monarchii“ a důkaz, že reputace instituce má přednost před rodinnými pouty.
Monarchie po bouři
Rozhodnutí přichází v době, kdy si král Karel III. snaží upevnit autoritu po sérii veřejných skandálů- od odchodu prince Harryho po kontroverze kolem financování charitativních nadací. Podle komentátorů Sky News jde o jasný signál, že monarchie se snaží očistit své jméno a ukázat, že platí stejná pravidla pro všechny, i pro královskou krev.
„Princ Andrew bude nyní znám jako Andrew Mountbatten Windsor,“ stojí v lakonickém, ale historicky zásadním prohlášení Buckinghamského paláce. Za těmito slovy se skrývá konec jedné kapitoly britské historie- a připomínka, že i v rodišti tradic a korun se ztracená důvěra měří královsky přesně.