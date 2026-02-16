Dnes je pondělí 16. února 2026., Svátek má Ljuba
Příjemná domácnost a nádherná vůně na celý rok: V Actionu se tentokrát vejdete do stokoruny

16. 2. 2026

zdroj: Freepik.com
Oblíbený řetězec tentokrát předkládá nabídku zajímavou především pro ty, kdo si potrpí na příjemně voňavou domácnost.

Populární řetězec Action se vytasil s novým letákem, který zaujme především ty potenciální zákazníky, kteří by chtěli trochu osvěžit domácnost a vyzkoušet třeba i příjemnější vůni čerstvě vypraného oblečení.

Jak už to v Actionu bývá, nebudete se muset nijak zvlášť plácnout přes kapsu – Parfém na praní White Musk si totiž odnesete domů za velmi přátelských 65 korun. 

Jedná se mimochodem o produkt, který mám osobně vyzkoušený a ráda se pro něj pravidelně vracím, mohu ho proto od srdce doporučit. Nestojí moc, voní vážně pěkně, ale zároveň ne agresivně nebo vtíravě, a používá se úplně snadno: Prostě jen přidáte pár kapek do přihrádky na aviváž. 

S navrhovaným dávkováním mimochodem nepřeháním: Jelikož opravdu stačí kapky, lahvička vám vydrží klidně na rok pravidelného praní. A to už se opravdu vyplatí.

Mohlo by vás zajímat

Nejedná se o jedinou zajímavou nabídku v letáku: Chcete-li vedle oblečení také provonět místnosti a kvalitně a zároveň za dostupnou cenu vyleštit podlahy či dlaždičky, mohl by vás zaujmout univerzální čistící prostředek Ajax. 

Řetězec ho nabízí ve dvou variantách: S vůní rozkvetlé středomořské laguny a středomořských červených květů. Oba za taktéž vstřícných 40 korun.

