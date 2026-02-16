Příjemná domácnost a nádherná vůně na celý rok: V Actionu se tentokrát vejdete do stokoruny
16. 2. 2026 – 6:06 | Magazín | BS
Oblíbený řetězec tentokrát předkládá nabídku zajímavou především pro ty, kdo si potrpí na příjemně voňavou domácnost.
Populární řetězec Action se vytasil s novým letákem, který zaujme především ty potenciální zákazníky, kteří by chtěli trochu osvěžit domácnost a vyzkoušet třeba i příjemnější vůni čerstvě vypraného oblečení.
Jak už to v Actionu bývá, nebudete se muset nijak zvlášť plácnout přes kapsu – Parfém na praní White Musk si totiž odnesete domů za velmi přátelských 65 korun.
Jedná se mimochodem o produkt, který mám osobně vyzkoušený a ráda se pro něj pravidelně vracím, mohu ho proto od srdce doporučit. Nestojí moc, voní vážně pěkně, ale zároveň ne agresivně nebo vtíravě, a používá se úplně snadno: Prostě jen přidáte pár kapek do přihrádky na aviváž.
S navrhovaným dávkováním mimochodem nepřeháním: Jelikož opravdu stačí kapky, lahvička vám vydrží klidně na rok pravidelného praní. A to už se opravdu vyplatí.
Nejedná se o jedinou zajímavou nabídku v letáku: Chcete-li vedle oblečení také provonět místnosti a kvalitně a zároveň za dostupnou cenu vyleštit podlahy či dlaždičky, mohl by vás zaujmout univerzální čistící prostředek Ajax.
Řetězec ho nabízí ve dvou variantách: S vůní rozkvetlé středomořské laguny a středomořských červených květů. Oba za taktéž vstřícných 40 korun.