Lidl spustil čtyřdenní slevy, místní zákazníci vykupují regály

Lidl znovu přitvrzuje a servíruje slevy, které nenechají chladným ani otrlého lovce akcí. Od 12. 2. do 15. 2. 2026 platí leták plný výrazných zlevnění napříč sortimentem – od masa přes sladkosti až po drogerii.
Maso, losos a kuře za ceny, které se nevidí každý týden
Jedním z největších taháků je losos obecný za 29,90 Kč za 100 gramů. Na poměry čerstvých ryb jde o cenu, která rozhodně stojí za pozornost. Stejně výrazná je nabídka kuřecích stehen a křídel mix za 89,90 Kč za kilogram. Rodinné balení může být ideální volbou na víkendový oběd i rychlou večeři.
Milovníci ovoce nepřijdou zkrátka. Hrozny stolní mix (500 g balení) vychází na 44,90 Kč, což představuje slevu 43 procent. Ananas je za 29,90 Kč za kus, se slevou 40 procent. To jsou ceny, které se běžně objevují spíš v letních výprodejích než v únoru.
Sladké pokušení i značka za zlomek ceny
Silnou sestavu má Lidl i mezi sladkostmi a značkovým zbožím. Nutella 350 g je za 69,90 Kč, což je sleva 36 procent oproti původním 109,90 Kč. Studenská pečeť 225 g vychází na 79,90 Kč se slevou 46 procent.
Mozartovy pralinky 200 g pořídíte za 54,90 Kč, sleva činí 31 procent. Pokud plánujete Valentýn, může se hodit i kytice růží z lásky za 299,90 Kč.
Z mraženého sortimentu zaujme Dr. Oetker Ristorante pizza za 49,90 Kč. K tomu přidejme Müller Mix 130 g za 12,90 Kč se slevou 41 procent a je jasné, že sladká tečka po večeři nebude drahá.
Káva, nápoje a drogerie: zásoby za pár korun
Kdo doplňuje zásoby kávy, neměl by přehlédnout Segafredo Intermezzo 2 × 1 kg za 549,90 Kč, sleva 27 procent. Nescafé Dolce Gusto kapsle (30 ks) jsou za 189,90 Kč.
Coca-Cola 2 l vychází na 29,90 Kč při slevě 44 procent. Cool nealko nápoj 1,5 l stojí 34,90 Kč. Pivo Pilsner Urquell 6 × 0,5 l je za 173 Kč.
Z drogerie zaujme toaletní papír Zewa Deluxe (16 rolí) za 129,90 Kč. A pokud doplňujete majonézu, Hellmann’s 625 ml je za 59,90 Kč, sleva 56 procent.
Akce platí od 12. 2. do 15. 2. 2026. Čtyři dny, během nichž může běžný nákup vyjít o stovky levněji. Otázkou zůstává jediné: kolik z těchto hitů vydrží na regálech do víkendu.