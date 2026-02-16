Ministr Havlíček představí další kroky ke stavbě nových bloků Dukovan
16. 2. 2026 – 6:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Další kroky v přípravě nových bloků jaderné elektrárny Dukovany dnes mají představit ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a ministr pro obchod, průmysl a zdroje Korejské republiky Kim Čung-Kwan.
Na společné tiskové konferenci zároveň podepíšou smlouvy, které s projektem souvisejí.
O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech rozhodla vláda Petra Fialy (ODS) v červenci 2024. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské firmy EDF. Dalšího uchazeče, firmu Westinghouse, vyřadila ze soutěže už dříve.
Smlouvu s KHNP firma Elektrárna Dukovany II (EDU II) podepsala loni 4. června poté, co Nejvyšší správní soud zrušil předběžné opatření krajského soudu, které zakazovalo smlouvu uzavřít.
Příprava výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech pokračuje geologickými průzkumy. Začaly loni v srpnu, celkově je plánováno až 300 vrtů. Průzkumy by měly trvat přibližně rok.
Stavba nových bloků by měla být největší zakázkou v ČR, náklady v současných cenách činí 407 miliard korun. Korejská společnost v minulosti přislíbila, že české firmy se budou podílet přibližně na 60 procentech projektu.
Stavební povolení by podle dřívějšího vyjádření EDU II mohlo být vydané v roce 2029, první blok by mohl být hotový v roce 2036. Elektrárna Dukovany má nyní čtyři bloky, které byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987.