Neuvěřitelný nález ze staré Číny: Prastarý vrak na dně moře skrýval tuny oslnivých pokladů
16. 2. 2026 – 7:00 | Magazín | Jan Slavík
Potopená obchodní loď vydala svá tajemství a vědci se nestačili divit.
Obchodní cesta, která dopadla nejspíš úplně nejhůř, jak jen mohla. Když se okolo poloviny čtrnáctého století začalo podpalubí kupeckého člunu nedaleko dnešního Singapuru plnit vodou, posádka nejspíš proklínala všechny bohy, osud, počasí a kompletně všechno, co bylo zrovna po ruce.
Osud námořníků je neznámý, žádné lidské pozůstatky však vědci nenašli, můžeme tedy pro klid duše předpokládat, že se mořeplavci nakonec zachránili. S potápějící se bárkou už ale nezmohli nic a loď pak spočinula na dně moře, kde její vrak ležel nerušeně stovky let. Než na jejím obchodním nákladu opět spočinul lidský zrak, uplynulo téměř šest století.
Po šťastném nálezu následovaly tři roky archeologických prací a opatrného vyzvedávání nákladu. V nejstarším vraku, který byl kdy nalezen v singapurských vodách, se totiž skrýval největší poklad svého druhu, jak popsali vědci v odborném časopise Journal of International Ceramic Studies.
Na dně moře v tichu spalo tři a půl tuny prastarého porcelánu: Víc než 130 kilogramů luxusního modro-bílého z dynastie Jüan z Ťing-te-čen a stovky jiných kusů z různých dílen a hrnčíren z celé staré Číny.
Obrázky pod licencí Creative Commons, zdroj: Dr. Michael Flecker
Obchodní loď měla s největší pravděpodobností namířeno do přístavu Temasek (tedy dnešního Singapuru). Druhy porcelánu nalezené na palubě naznačují potopení někdy mezi lety 1340 až 1352.
Mimo modro-bílých kusů našli výzkumníci zboží ze všech koutů Číny: Téměř polovina celého nákladu byla tvořena zeleně glazurovanou celadonovou keramikou typickou pro slavnou oblast Lung-čchüan.
Dál bílý až světle modrý zdobený porcelán také z Ťing-te-čen:
Několik zašlých kusů bílého porcelánu z proslulého centra čínské keramiky v Te-chua i pár zelených kusů z provinčních dílen z provincie Fu-ťien. Dále také kusy kameninových džbánů, ve kterých se pravděpodobně převáželo víno.
Z celého pokladu vyvázlo zcela bez poškození jen zhruba tucet kusů porcelánu, i tak je ale hodnota nálezu obrovská. A to nejen po finanční stránce: Skutečnost, že bylo možné přesně určit, z jakého období vrak pocházel, umožňuje přesně datovat spoustu jiných nálezů, u nichž si vědci zatím nebyli jistí, z jaké doby přesně pochází.
Mapa čínského umění a porcelánových dovedností je díky potopené lodi zase o pořádný kus kompletnější.