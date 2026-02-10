Přichází dlouho vyhlížená a výrazná proměna počasí: Meteorologové zveřejnili novou předpověď
10. 2. 2026 – 12:13 | Magazín | BS
Odborníci z ČHMÚ po delší době nemusí vydávat žádné výstrahy ani před ničím varovat.
Po posledních dvou třech týdnech už jsme skoro zapomněli jaké to je, když nemusí meteorologové neustále bít na poplach kvůli mrznoucím srážkám, mrznoucímu mrholení, ledovce a dalších zimních nebezpečích.
Dnes si ale připomeneme, že i uprostřed zimy může být velmi pěkně: Na části území nás totiž po dlouhé době čeká čistý a slunečný den.
„Relativně slunečný den budou mít hlavně na Šumavě, v Pošumaví, Jesenicku, Domažlicku a části jižních Čech a částečně zmenšená oblačnost může být později během odpoledne i ve středních Čechách a v okolí. Morava a Slezsko bude ale mít bohužel oblačnosti většinou hodně, snad s výjimkou Ostravska,“ stojí na sociální síti ČHMÚ.
„Během dnešního dne je určitá naděje, že na některých místech zejména v Čechách by se po delší době mohlo ukázat slunce,“ potvrdili ještě meteorologové o něco později.
Zároveň to ale také neznamená, že by najednou pominulo všechno nebezpečí: „Zejména na severovýchodě se zpočátku vyskytne mrholení, které může ojediněle namrzat se vznikem slabé ledovky,“ pokračují.
„Odpolední teploty vystoupí na 1 až 6 °C, ale zejména v Čechách a ojediněle i ve Slezsku by teplota mohla dosáhnout k 8 °C. Na horách v 1000 m bude většinou kolem -1 °C, ale na Šumavě se už začne projevovat příliv teplejšího vzduchu od jihozápadu a maxima zde dosáhnou až k +5 °C,“ dodávají.
Podle týdenního výhledu ČHMÚ nás čeká trochu houpačka: Po teplém zbytku týdne přijde chladnější víkend (zejména v něděli by se teploty neměly dostat vůbec nad nulu). Poté se ale zase znatelně oteplí.
V úplné shodě je i předpovědní služba AccuWeather, která taktéž očekává mrazivý víkend s teplotami pod nulou a následné oteplení.