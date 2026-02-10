Dnes je úterý 10. února 2026., Svátek má Mojmír
Počasí dnes 4°C Skoro zataženo

Přichází dlouho vyhlížená a výrazná proměna počasí: Meteorologové zveřejnili novou předpověď

10. 2. 2026 – 12:13 | Magazín | BS

Přichází dlouho vyhlížená a výrazná proměna počasí: Meteorologové zveřejnili novou předpověď
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Odborníci z ČHMÚ po delší době nemusí vydávat žádné výstrahy ani před ničím varovat.

Po posledních dvou třech týdnech už jsme skoro zapomněli jaké to je, když nemusí meteorologové neustále bít na poplach kvůli mrznoucím srážkám, mrznoucímu mrholení, ledovce a dalších zimních nebezpečích. 

Dnes si ale připomeneme, že i uprostřed zimy může být velmi pěkně: Na části území nás totiž po dlouhé době čeká čistý a slunečný den.

„Relativně slunečný den budou mít hlavně na Šumavě, v Pošumaví, Jesenicku, Domažlicku a části jižních Čech a částečně zmenšená oblačnost může být později během odpoledne i ve středních Čechách a v okolí. Morava a Slezsko bude ale mít bohužel oblačnosti většinou hodně, snad s výjimkou Ostravska,“ stojí na sociální síti ČHMÚ.

Mohlo by vás zajímat

„Během dnešního dne je určitá naděje, že na některých místech zejména v Čechách by se po delší době mohlo ukázat slunce,“ potvrdili ještě meteorologové o něco později.

Zároveň to ale také neznamená, že by najednou pominulo všechno nebezpečí: „Zejména na severovýchodě se zpočátku vyskytne mrholení, které může ojediněle namrzat se vznikem slabé ledovky,“ pokračují.

„Odpolední teploty vystoupí na 1 až 6 °C, ale zejména v Čechách a ojediněle i ve Slezsku by teplota mohla dosáhnout k 8 °C. Na horách v 1000 m bude většinou kolem -1 °C, ale na Šumavě se už začne projevovat příliv teplejšího vzduchu od jihozápadu a maxima zde dosáhnou až k +5 °C,“ dodávají.

Podle týdenního výhledu ČHMÚ nás čeká trochu houpačka: Po teplém zbytku týdne přijde chladnější víkend (zejména v něděli by se teploty neměly dostat vůbec nad nulu). Poté se ale zase znatelně oteplí.

V úplné shodě je i předpovědní služba AccuWeather, která taktéž očekává mrazivý víkend s teplotami pod nulou a následné oteplení.

Tagy:
počasí předpověď počasí weather
Zdroje:
ČHMÚ, CHMI, AccuWeather
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Olympiáda 2026 a šokující výjimka: jeden sport je ženám pořád zapovězený

Následující článek

Královské ticho se prolomilo. William a Kate reagují na Epsteinovu aféru

Nejnovější články