Královské ticho se prolomilo. William a Kate reagují na Epsteinovu aféru
10. 2. 2026 – 12:14 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nová vlna dokumentů zveřejněných v USA znovu rozvířila kauzu Jeffreyho Epsteina a vrhla ostré světlo na roli Andrewa Mountbattena-Windsora. Poprvé se k aféře veřejně vyjádřili i princ a princezna z Walesu, zatímco monarchie čelí rostoucímu tlaku, aby se od zdiskreditovaného člena rodiny definitivně distancovala.
Britská monarchie se znovu ocitla pod silným tlakem poté, co americké úřady zveřejnily další rozsáhlý balík dokumentů souvisejících s Jeffreym Epsteinem. Nová odhalení znovu otevřela otázky kolem role Andrewa Mountbattena-Windsora a přinutily palác reagovat v citlivém okamžiku, kdy se princ William chystal na důležitou zahraniční cestu. Poprvé tak zaznělo i veřejné stanovisko prince a princezny z Walesu, které má naznačit směr, jímž se královská rodina chce ubírat.
Vyjádření přišlo ve chvíli, kdy se pozornost médií i veřejnosti soustředí nejen na samotná obvinění, ale také na to, jak se s nimi monarchie vyrovnává. Pro Williama je situace o to složitější, že musí současně reprezentovat Spojené království v zahraničí a čelit otázkám spojeným s minulostí jeho strýce.
Princ a princezna z Walesu poprvé promluvili
Kensingtonský palác oznámil, že princ William a princezna Kate jsou hluboce znepokojeni pokračujícími odhaleními a jejich pozornost zůstává zaměřena na oběti. Jde o první veřejné vyjádření páru k aféře, která v posledních týdnech zasáhla nejen královskou rodinu, ale i britskou politickou scénu. Prohlášení zaznělo krátce před Williamovým odletem do Saúdské Arábie, kam mířil na třídenní oficiální návštěvu.
Cesta do Rijádu byla od počátku vnímána jako diplomaticky citlivá. Saúdská Arábie je klíčovým spojencem Londýna na Blízkém východě, zároveň je však zemí často kritizovanou kvůli porušování lidských práv a osobě korunního prince Muhammada bin Salmána. William se tak ocitl na tenkém ledě, kdy se musel soustředit na oficiální program, zatímco doma sílil tlak na jasnější vymezení se vůči Andrewovi.
Jak byl Andrew zapleten do Epsteinovy aféry
Andrew Mountbatten-Windsor měl s Epsteinem dlouhodobé osobní vztahy a udržoval s ním kontakt i poté, co byl americký finančník v roce 2008 odsouzen za sexuální trestný čin vůči nezletilé. Právě tato skutečnost se stala jedním z klíčových bodů kritiky. V nově zveřejněných dokumentech se objevují fotografie, které ho mají zachycovat v intimních situacích se ženami, a také e-maily naznačující, že během svého působení ve funkci britského obchodního vyslance sdílel s Epsteinem důvěrné informace z oficiálních zahraničních cest.
Zásadní roli v celé kauze sehrála také Virginia Giuffreová, která tvrdí, že byla jako dospívající nucena mít s Andrewem pohlavní styk. Bývalý princ obvinění opakovaně popřel a uvedl, že si na setkání s ní nepamatuje. V roce 2022 však s Giuffreovou uzavřel mimosoudní vyrovnání, aniž by přiznal vinu. Zároveň uznal její utrpení jako oběti obchodování se sexem, což část veřejnosti vnímala jako nepřímé potvrzení závažnosti celé věci.
Další rozměr případu přidala britská policie, která nyní posuzuje tvrzení ženy, jež uvedla, že byla v roce 2010 Epsteinem dopravena do Spojeného království za účelem sexuálního setkání s Andrewem. K údajnému incidentu mělo dojít v jeho tehdejší rezidenci Royal Lodge na windsorském panství. Policie zdůraznila, že případ bere vážně, ale zatím nebyl formálně nahlášen.
Královská rodina se od Andrewa snaží distancovat už několik let. V roce 2019 byl zbaven veřejných povinností, později přišel o tituly, vojenské hodnosti i oficiální role. Nedávno se navíc předčasně vystěhoval z Royal Lodge a přesunul se do soukromého ubytování na panství Sandringham. Přesto se zdá, že každé nové odhalení znovu vrací jeho jméno do centra pozornosti.
Celá aféra tak zůstává otevřenou ranou pro monarchii, která se snaží balancovat mezi ochranou vlastní reputace a tlakem veřejnosti na jasné morální stanovisko. Vyjádření Williama a Kate může být prvním krokem k důraznějšímu odstřižení se od minulosti, zároveň ale ukazuje, jak obtížné je pro královskou rodinu uzavřít kapitolu, která se s každým dalším dokumentem znovu otevírá.