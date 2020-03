Přes nejdelší řeku na světě nevede ani jeden most

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Skoro se tomu nechce věřit, ale je to tak: Největší řeku na světě nepřetíná ani jeden jediný most.

Amazonka je společně s Nilem nejdelší řekou na světě. Stále se vedou spory o to, které z nich v tomto směru patří primát. Záleží zkrátka na tom, jak se komu hodí délku počítat.

Amazonka protéká severní částí jihoamerického kontinentu od Peru k Atlantiku v délce 6400 až 7000 kilometrů (zhruba jako z Prahy do Washingtonu). Je nejvodnatější a má největší povodí ze všech řek na světě. V období velké vody může dosahovat šířky až šedesáti kilometrů (zhruba jako z Prahy do Mladé Boleslavi). Mění se i hloubka, která se podle ročního období pohybuje od pěti do deseti metrů, dno tvoří měkký sediment.

Podstatná část řeky protéká Amazonským deštným pralesem, velikost povodí se pohybuje kolem 7,2 milionu km² (pro srovnání – rozloha všech členských zemí Evropské unie činí 4,5 milionu km²).

Z toho všeho vyplývá jeden závěr: nebylo by sice nemožné, ale velice obtížné a drahé zkonstruovat most, který by dokázal odolat těmto extrémním podmínkám a byl dostatečně stabilní na to, aby veletok spolehlivě překlenul. Nikdo si zatím netroufl se do takového podniku pustit, takže po celém toku nepřetíná Amazonku opravdu ani jeden jediný most. A nevypadá to, že by se na tom mělo něco v dohledné době změnit.

Obyvatelé amazonské oblasti si s tím ovšem žádnou velkou hlavu nedělají. Na svou "náladovou" řeku si zvykli a dokážou si s ní velmi dobře poradit. Umějí ji účinně využívat jako hlavní dopravní tepnu, pomocí člunů a lodí se i v době záplav dostanou bez problémů na místo určení. A když někdo spěchá nebo potřebuje cestovat na větší vzdálenost? Ten musí zkrátka použít letadlo.