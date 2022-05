Přes 250 evakuovaných obránců Azovstalu se vzdalo, tvrdí proruští separatisté

Přes 250 obránců obléhaných mariupolských oceláren Azovstal se vzdalo, uvedli dnes podle ruské agentury TASS proruští separatisté z mezinárodně neuznávané takzvané Doněcké lidové republiky.

Výměnu evakuovaných obránců za ruské zajatce by podle agentury Reuters mohlo překazit dnešní vystoupení šéfa dolní komory ruského parlamentu Vjačeslava Volodina, který promluvil o tom, že případné výměny by se neměly vztahovat na „nacistické zločince“.

„Dohromady se vzdalo 256 ukrajinských bojovníků. Raněných mezi nimi bylo 51,“ citovala ruská agentura dnešní prohlášení štábu územní obrany samozvané Doněcké lidové republiky.

V pondělí večer náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová uvedla, že pět desítek raněných ukrajinských vojáků zamířilo do města Novoazovsk na území ovládané proruskými separatisty, kde budou ošetřeni. Dalších 211 evakuovaných bylo převezeno do Olenivky, která se podle stanice CNN nachází pod kontrolou ruských sil. Maljarová doplnila, že se chystá výměna zajatců.

Předseda dolní komory ruského parlamentu Volodin dnes ale podle agentury TASS mluvil o tom, že výměny „nacistických zločinců“ by měly být nepřípustné a poslanec Anatolij Vasserman navrhl, aby byl přijat zákon, který by takovou výměnu znemožňoval.

Ruské vedení tvrdí, že Ukrajinu ovládli nacisté a za nacistický označuje také ukrajinský pluk Azov, k němuž patří mnozí obránci oceláren Azovstal. Samotný pluk podobnou nálepku odmítá. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov nechtěl dnes otázky na evakuaci ukrajinských vojáků z Azovstalu komentovat a řekl, že by je novináři měli pokládat ministerstvu obrany.

Mariupol City Council has published a video of the evacuation of wounded Ukrainian service members from Azovstal pic.twitter.com/qW6bA3XbXJ