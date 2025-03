Krutá nevěra. Oblíbený herec se rozvádí po 32 letech manželství.

Dlouhé roky spolu jako by vzal čert. Románek manželky praskl, přichází rozvod.

Známý a oblíbený herec Vladimír Kratina by měl nenápadně zjišťovat, jak se dneska balí slečny a co to je ten mýtický Tinder. Je totiž znovu sám, a to po pořádné porci let.

Kratina měl smůlu už s první manželkou – kdysi si vzal Simonu Součkovou, s kterou měl dceru Marii. Pak ho ale žena opustila a utekla do Francie za jiným mužem. Což, co si budeme nalhávat, dokáže docela pokazit večer.

Druhou ženu Jitku si vzal tři roky po revoluci. Má s ní dvě dcery, Dominku a Sofii. Starší Dominika by vám mohla být povědomá kvůli mírnému mediálnímu vzruchu, který zavířil, když se dala dohromady s bývalým po moderátorce Ivetě Lutovské.

Kratinovi nicméně nebylo přáno. I když... jak se to vezme. S ženou vydržel 32 let, což je už tak víc, než se povede většině z nás. Pak ale přišla pořádně ledová sprcha: Fotograf Blesku zmerčil Jitku Kratinovou, jak se na vyhlášení ankety Zlatý kuchař 2023 líbá s jiným. Kompromitující fotky byly na světě a Vladimír opravdu nehodlal nosit parohy.

„Chci, abyste to věděli ode mě. Jsem rozvedený,“ prozradil. Se zprávou přišel jako první Blesk.