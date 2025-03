Kdo bude dědit? Agáta Hanychová má už teď jasno, sepsala závěť

Někdo by si mohl myslet, že o takových věcech přemýšlí příliš brzy. Influencerka ale spíš prokazuje prozíravost.

Známá česká influencerka a bývalá modelka Agáta Hanychová si užívá častý střed mediální pozornosti. A když se o ní náhodou chvíli nepíše, hned zas propálí něco třaskavého v podcastu či přidá ostrý komentář na sociálních sítích a okamžitě opět plní stránky novin. Není hloupá, holka jedna.

Její podcast, který vytváří společně s kamarádkou Ornellou Koktovou, vydělává slušné peníze. Žádné nekončící aleje kvetoucích višní se ale nekonají: Agátě též leží na hlavě táhlé spory s bývalými (soudy se Soukupem ji prý dohnaly až k psychologovi) a nevyrovnané finance.

O čemž samozřejmě byla řeč i ve zmiňovaném podcastu: Soukup jí prý posílá na děti čtyři tisíce měsíčně, Jakub Prachař deset tisíc. Podle Agáty je to komicky málo vzhledem k majetkovým poměrům obou expartnerů. „Jakub má dům v Dubaji, Jaromír vlastní nemovitosti v Itálii, Rakousku a Španělsku,“ uvedla v podcastu.

Neustále válčit navíc také něco stojí: „Každý soud mě vyjde na desetitisíce měsíčně. V podstatě vydělávám na to, abych mohla platit soudy,“ hořekuje. Náklady ale také občas kryje vcelku kuriózním a vlastně docela smysluplným způsobem, totiž prodejem dárků právě od bývalých partnerů: „Ano, prodávám šperky od Jaromíra, protože ty soudy jsou finančně náročné a já nekradu,“ zmínila.

Nekrade, ale, jak už padlo, málo také nevydělává – její podcast prakticky udělal jméno platformě HeroHero, kterou před Agátou znal málokdo a nyní se čeští influenceři pokouší většinou prorazit právě tam. Obsah nabízí za šestieurové předplatné, dívky se dělí rovným dílem, deset procent si bere platforma a slečny mají nějakých šest tisíc předplatitelů. Jednoduchá matematika: Každá si přijde na nějakých 400 tisíc korun měsíčně.

Na druhou stranu se ale nejedná o naprosto stabilní příjem a sláva je vrtkavá dáma – jakmile by přízeň publika vyprchala, vyschnou i peníze.

Agáta sice veřejně působí jako urvaná z řetězu, ale nenechte se zmást internetovou personou – reálně má mezi ušima a uvažuje velmi prozřetelně. Například jí již nyní leží na srdci možná budoucnost jejích dětí: „Když usínám, přemýšlím, co by se stalo, kdybych tu nebyla. Z čeho by moje děti žily? Proto šetřím, aby měly něco do budoucna.“

A ony opravdu budou, protože se jim Agáta také chystá odkázat svůj veškerý majetek, až nadejde její čas: "Pojistku nemám, ale mám závěť. To je dost velké pojištění," řekla koncem loňského roku v podcastu. "Proti tatínkům. Já mám závěť, že všechno zdědí moje děti,"