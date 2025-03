Musel si půjčovat i na jídlo. Tvrdý pád slavného českého Youtubera: Ze statisíců měsíčně na totální dno

Vystřelil vzhůru ke hvězdám jak vypálený z děla, ale po slávě přišel stejně rychlý pád a brutální krize.

Čtenáři obeznámení s českou internetovou scénou jistě zpozorní, když zaslechnou přezdívku Freescoot. Svého času populární Youtuber, vlastním jménem Jakub Smrek, se proslavil prakticky ze dne na den a měl nakročeno ke hvězdám. Nakonec ale úspěch promrhal, peníze prošustroval a dopadl na dno. Mohl si za to sám, jak přiznává v pořadu eXtra Host magazínu eXtra.cz, kam dorazil poté, co neúspěšně soutěžil v nové reality show StarHouse.

Když na to přišlo a dařilo se, dokázal si přitom Jakub vydělat opravdu solidní raketu: „Za jeden měsíc jsem si vydělal 300 až 400 tisíc korun,“ popisuje. To ale šlo jen o nejlepší dobu, neměl takové peníze vždycky, přiznává. V průměru prý vydělával mezi 50 a 100 tisíci měsíčně.

„Jenže jsem byl finančně úplně negramotný,“ nastiňuje příčinu pádu. „Dokázal jsem vyhodit 10 tisíc za nějaký večírek. Pamatuju si, že ani nevím proč, asi pro moje ego, jsem si řek: jo, koupím dvě lodě a nalívejte se, pohoda.“

Neschopnost soudného rozhodování, které navíc rozhodně nepomohla náklonnost ke kokainu, nakonec Jakubovi zlomily internetový vaz. Není ostatně první ani poslední, koho poslaly drogy ke dnu: „Bylo to fakt hrozný. Když mě vyhodili z bytu, šel jsem bydlet k přítelkyni, ale ani tam jsme to neměli lehké. Půjčoval jsem si, abych zaplatil ubytování na deset dní, než jsme se přestěhovali do Německa. A tam jsem první měsíc přežíval doslova ze dne na den. Musel jsem prosit kámoše o peníze, abychom si mohli koupit jídlo,“ popisuje Jakub propad až do pekel.

Přítelkyně si nicméně zaslouží nejhlubší poklonu, protože v těžkých dobách neposlala Jakuba k vodě, ale vydržela po jeho boku. „Je skvělý vědět, že když budu zase nahoře, bude tam se mnou, protože se mnou byla i ve sračkách. Na druhou stranu je hrozný vidět, že by se s kýmkoliv jiným měla líp,“ přemítá. Právě kvůli ní ale přestal užívat drogy: „Z respektu k ní jsem s tím přestal. Finančně se něco podělalo a ona měla našetřeno, tak to zaplatila. Zachránila mi život,“ děkuje nestrojeně.