Manželka Hynka Čermáka po rozchodu: Chce zmizet z Česka, mluvila i o Kaiře Hrachovcové

Hvězda Ulice Veronika Čermák Macková žádný smutek nedrží, naopak si pochvaluje situaci a těší se pryč.

Nečekaný rozchod zdánlivě stabilního manželského páru pořád ještě doznívá v médiích. Veronika Čermák Macková a Hynek Čermák v lednu oznámili, že se jejich cesty dělí, že budou pokračovat každý sám a že se zkrátka rozcházejí.

Hned se vyrojily spekulace, že v tom má prsty Kaira Hrachovcová, se kterou Čermák krátce před tím fotil akty, a že Veronika pro změnu našla oporu v náručí zpěváka Vojty Drahokoupila. Veronika ale podobné drby se smíchem popírá: „Mně bylo jasné, že se toho všichni chytí. Nejdříve to začalo Kairou, to mě také pobavilo, a potom byl Vojta okamžitě můj milenec. Pobavilo mě to.“

Kaira už ostatně v době, kdy s Čermákem fotila, měla nového přítele, o kterém ale veřejnost zatím nevěděla. Úlet s Hynkem by dával jen pramalý smysl.

„Ten rozvod, tedy zatím rozchod, proběhl na pozitivní bázi. My spolu dál vycházíme. Jsem strašně ráda a je mi v tom takhle dobře. Myslím si, že by se spoustě lidí ulevilo, kdyby se rozešli v takové pohodě jako my dva. Opravdu doporučuji,“ komentovala Veronika nedávné události pro magazín eXtra.cz.

„My jsme přátelé. Možná tomu nikdo nevěří, ale my jsme se opravdu rozešli v dobrém. Hněv a nenávist k lidem nepatří a myslím, že je dobré, když se lidi dokáží rozejít v dobrém a pořád se mají v úctě,“ doplnila pro magazín Aha!

Ze všeho nejvíc se nyní těší, až přeruší každodenní rutinu a odjede mimo Česko: „Teď se chystám odjet pryč na nějaké cesty, které mi zase přinesou další inspiraci do práce. Na to se moc těším. Já ty cesty beru jako požehnání, vypadnu aspoň z toho každodenního života a vlastně jedu načerpat ten svět. Dodává mi to potom obrovský nadhled, ty moje cesty,“ neskrývá vzrušení.

Nebude to samozřejmě napořád, přeci jen ji zase čeká další natáčení Ulice, a tak se do naší země zase vrátí.