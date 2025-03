Noční společník Evy Burešové na tom vůbec není zle: Sagan má stamiliony v kapse i vlastní hotel

Cyklista je dávno za vodou, řadí se totiž k nejlépe oceňovaným sportovcům celého odvětví.

Herečka a zpěvačka Eva Burešová se stále těší nepříliš žádané pozornosti kvůli nočním promenádám za ramena a ruku v ruce se slovenským cyklistou Peterem Saganem. Po skončení vysílání taneční estrády Let's Dance se dvojice procházela městem takovým stylem, že se spekulacím samozřejmě nelze divit, ale Eva jakoukoliv intimitu popírá.

„Upřímně se omlouvám všem, které to popudilo a berou to za jakousi zradu. Každý máme hranice trochu někde jinde. Za mě je to opravdu běžná věc. Když mě kamarád chytí kolem ramen nebo mi chytne ruku, neodtrhnu ho od sebe a nepošlu někam, nevnímám to jako pokus o cokoliv. Věřte mi, že kdybych to tak cítila, zachovala bych se jinak a jasně nastavila hranice,“ vysvětlovala na Instagramu. „Nejednalo se o žádnou nevěru či flirt z mé strany. Neexistuje,“ říká rozhodně.

Někdo obhajobě věří, jiný, jako třeba známá influencerka Agáta Hanychová, ani za mák, protože si myslí, že se Eva podobnými příspěvky jen sama usvědčuje, ale na tom momentálně nesejde. Zajímá nás totiž Evin noční partner.

Kdyby náhodou Eva či kdokoliv jiný měl zájem, může si být jistý jedním: Peter Sagan je fantastická partie. Jedná se totiž o jednoho z nejlépe placených cyklistů vůbec. Jako jediný vyhrál třikrát po sobě mistrovství světa v silniční cyklistice a zvítězil také ve 12 etapách Tour de France. A za to dostal náležitě zaplaceno: V nejlepších letech bral přes 120 milionů korun ročně a dle odhadu sportovních serverů disponuje jměním v hodnotě přes miliardu korun.

Jeho životní úroveň tomu samozřejmě odpovídá: Žije v luxusním apartmánu v Monaku (kde ještě krom toho vlastní další byt) a další příjem mu generuje ještě jeho vlastní renomovaný hotel v Žilině.

Netají se vášní k luxusním autům – však kdo by také s pořádným jměním odolal. Má ale rád i závodní speciály, motorky a samozřejmě pořádně kvalitní bicykly.

A je rozvedený, tudíž svobodný. Jak už padlo, partie doslova za všechny peníze.