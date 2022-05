Ruské lži se podobají propagandě nacistů, řekl Vystrčil na tryzně

Lživé informace a lživá obvinění nejvyšších ruských představitelů vůči Ukrajině a vůči svobodnému a demokratickému světu se čím dál víc podobají nacistické propagandě před 80 lety. Při tradiční tryzně k uctění obětí nacistické perzekuce na terezínském Národním hřbitově to v neděli řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Vystrčil ve svém projevu upozornil, jak je důležité nebýt lhostejný k vlastní minulosti a varoval před množstvím dezinformací, které v současné době zaplňují veřejný prostor.

Nacisté zavlekli v letech 1941 až 1945 do terezínského ghetta na 155 000 Židů z celé Evropy. Odhaduje se, že v důsledku stresu, hladu a špatných ubytovacích podmínek zemřelo v ghettu 35 000 lidí. Většinu ostatních pak nacisté zavraždili po transportu ve vyhlazovacích táborech.

„Nacházíme se v místě, doufám, že bývalého zla, ponížení a nenávisti, v místě, které se stalo svým válečným příběhem, symbolem a mementem. Také se ale nacházíme v místě, které dnes varuje, připomíná a vyzývá,“ pravil předseda Senátu.

Zdůraznil, že je nutné znovu varovat a připomínat fakta a skutečnost, a to zvláště v současné době, kdy se podle něj znovu lži, navíc často umocněné předsudky a spikleneckými teoriemi, stávají nebezpečnou válečnou zbraní.

Lidé nyní podle Vystrčila žijí v době relativizace, co je dobré a co špatné, v době relativizace pravdy a lži. „Je naší povinností to zastavit. Nic nás totiž nemůže zbavit a nezbavuje odpovědnosti a povinnosti hledat pravdu a říkat pravdu,“ řekl.

Na závěr projevu v Terezíně vyzval Vystrčil k podpoře Ukrajině. „Prosím, vytrvejme v podpoře Ukrajiny a vytrvejme v podpoře Ukrajinců, která Česku vrací sebevědomí, perspektivu a mezinárodní autoritu," apeloval předseda Senátu.

Tryzně předcházela vzpomínková akce na bývalém popravišti v Malé pevnosti, kde se uskutečnila poslední poprava na sklonku války 2. května 1945. Popravených 51 mladých lidí symbolicky svou přítomností připomnělo 51 studentů z gymnázia v Uherském Hradišti.