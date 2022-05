Finský parlament velkou většinou podpořil podání přihlášky do NATO

Obě skandinávské země byly léta neutrální, kvůli letošní ruské invazi na Ukrajinu ale během několika měsíců svůj postoj přehodnotily. Předseda finského parlamentu Matti Vanhanen oznámil, že návrh podat přihlášku do NATO podpořilo 188 poslanců, osm bylo proti, nikdo se nezdržel.

Ke vstupu Švédska i Finska do NATO má výhrady Turecko, drží podle něj ochrannou ruku nad skupinami, které Ankara považuje za teroristické.

Švédská premiérka Magdalena Anderssonová a finský prezident Sauli Niinistö ve čtvrtek zavítají do Bílého domu, aby s americkým prezidentem Joem Bidenem probrali snahu svých zemí vstoupit do NATO či podporu Ukrajiny. V prohlášení to dnes oznámila americká prezidentská kancelář.

Švédská vláda už přihlášku do NATO podepsala, obdobný krok dnes schválil finský parlament. Předání příslušných žádostí se v bruselské centrále aliance čeká tento týden.

New from White House: On Thursday, President Biden will welcome Swedish PM Magdalena Andersson and Finnish President Sauli Niinistö to discuss Finland’s and Sweden’s NATO applications pic.twitter.com/KROUCz3j3f