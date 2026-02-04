Předpověď počasí na celý únor: Druhý a třetí týden se budou vymykat
4. 2. 2026 – 6:00 | Magazín | BS
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu zveřejnili výhledovou předpověď na celý měsíc. Zima jen tak neskončí.
Leden byl vesměs teplotně průměrný, tedy správně zimní. A to samé můžeme kolem a kolem čekat i od února, uvádí ČHMÚ.
Výjimku bude podle výhledu ČHMÚ představovat hlavně druhý až třetí týden, kdy by mělo být ještě o něco chladněji: „Přechodně chladnější období je nejpravděpodobnější v období třetího předpovědního týdne, kdy by průměrná teplota měla klesnout na -3 až -8 °C,“ uvádějí meteorologové.
„Při anticyklonálním počasí jsou předpovídány lokálně i větší mrazy, přičemž nejvyšší denní teploty budou podobné těm v ostatních týdnech, tedy nejčastěji kolem 3 °C, výjimečně nejsou vyloučeny i celodenní mrazy,“ dodávají.
„Týdenní průměry nejnižších nočních teplot očekáváme ve všech čtyřech týdnech předpovědi přibližně kolem -3 °C,“ píší odborníci.
Žádné překvapení se nebude konat ani co se týče srážek: „Srážkově očekáváme všechny čtyři týdny předpovědi průměrné až mírně podprůměrné,“ uzavírají meteorologové.
Jinak řečeno: Žádné předčasné jaro a zima stále pevně u otěží.