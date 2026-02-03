Sněmovna před půlnocí přerušila jednání o nedůvěře vládě, obnoví jej ve středu
3. 2. 2026 – 23:41 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sněmovna přerušila hodinu před půlnocí jednání o nedůvěře vládě.
Trvalo zatím 12 hodin, pokračovat bude ve středu. Většinu jednacího dne vyplnili svými projevy řečníci s přednostním právem, zejména zástupci koalice. Na první z šesti desítek řadových poslanců se dostalo po zhruba deseti hodinách. Vystoupit chce ještě 45 poslanců.
Zatímco odpoledne patřilo vystoupením hlavně členů vlády, kteří kritizovali předchozí kabinet a líčili své záměry, večerní jednání se neslo ve znamení kritiky ze strany opozičních poslanců, kteří vypočítávali, v čem všem podle nich vláda selhává. Šlo hlavně o otázky bezpečnosti a obrany.
Například podle Michala Kučery (TOP 09) nespojuje vládu společná vize, hodnoty ani zodpovědnost, ale pouze snaha udržet se u moci. Babišově vládě stačilo podle Michala Zuny (TOP 09) pouhých 19 dnů, aby zaplnila pražské Staroměstské a Václavské náměstí. Motoristé se podle poslance chovají jako dobyvatelé. "Nemáte respekt k ničemu," řekl Zuna vládnímu táboru. Kabinet Andreje Babiše (ANO) označil za vládu národní hanby a kolaborantů a obohacování sebe sama na úkor občanů.
Bývalý ministr Marek Ženíšek (TOP 09) vládu obvinil z pohrdání Sněmovnou i opozicí. Zdůvodnil to tím, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), jehož textové zprávy k prezidentu Petru Pavlovi byly impulsem k iniciování schůze, dal přednost cestě do USA. "Parlamentní kontrola je vaší vládě na obtíž,“ prohlásil Ženíšek.
Pirátská poslankyně Vendula Svobodová označila chování vicepremiéra a předsedy Motoristů Macinky za "arogantní, samolibé a nevhodné". Její stranická kolegyně Katerina Demetrashvili obvinila vládu, že hazarduje s bezpečností a obranou země a vysílá signál nerozhodnosti, když zpochybňuje a relativizuje závazky k NATO.
Podle Julie Smejkalové (STAN) představuje kabinet vládu "na jedno použití" a "generátor na průšvihy a demonstrace", která problémy řeší mlčením, bagatelizací a uhýbáním pohledem. "Působí jako někdo, kdo se bojí postavit vlastním stínům," uvedla nejmladší poslankyně. "Andrej Babiš (ANO) i Tomio Okamura (SPD) vládu drží hlavně kvůli tomu, protože se bojí vydání k trestnímu stíhání," dodala.
Poslanec ANO Denis Doksanský označil výtky vůči vládě za liché. "Všechny ty věci, které tu slyšíme, působí na mně jako snůška nesmyslů, jsou to prostě jenom účelové řeči, zástupné problémy," uvedl. Podle poslance jde opozici na rozdíl od koalice pouze o politické hry, nikoli o blaho ČR. Uvedl, že je na všechny členy vlády hrdý za to, co zatím dokázali. "My to vnímáme tak, že máme konečně vládu, na kterou můžeme být hrdí," prohlásil. Zástupci opozice na to reagovali dotazy, zda je hrdý i na trestně stíhané členy koalice.
Opozice vyvolala schůzi po vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Pavlem, který odmítá jmenovat jejich čestného prezidenta Filipa Turka ministrem životního prostředí.