Britský exministr Mandelson spojovaný s Epsteinem opustí Sněmovnu lordů
4. 2. 2026 – 6:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Bývalý britský ministr a velvyslanec ve Spojených státech Peter Mandelson opustí Sněmovnu lordů.
Informovaly o tom dnes agentury, podle nichž politik opakovaně spojovaný s americkým sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem z křesla oficiálně odstoupí ve středu. Podle nejnovějších záznamů zveřejněných americkým ministerstvem spravedlnosti Mandelson poskytoval Epsteinovi tajné vládní informace, policie ho dnes začala vyšetřovat kvůli možnému zneužití pravomoci. K odstoupení ho v pondělí vyzval britský premiér Keir Starmer.
Předseda horní sněmovny Michael Forsyth podle agentury AP uvedl, že Mandelson informoval vedení Sněmovny lordů o svém odstoupení. Jeho rozhodnutí přišlo v době, kdy britská vláda zahájila přípravu zákona, který by jí umožnil bývalého ministra a velvyslance vyloučit z parlamentu a zbavit ho šlechtického titulu. Mandelson si titul ponechá i po svém odchodu, pokud zákonodárci nerozhodnou o jeho odebrání. K takovému kroku podle AP nepřistoupili více než 100 let.
Ze záznamů zveřejněných v pátek americkým ministerstvem spravedlnosti podle britských médií vyplývá mimo jiné to, že Mandelson údajně Epsteinovi v roce 2009 jako ministr obchodu poskytl informaci o půlmiliardovém fondu, který Evropská unie chystala na záchranu eura.
Londýnská policie dnes uvedla, že detektivové prošetřili zprávy o pochybení a rozhodli, že splňují podmínky pro zahájení vyšetřování. AP píše, že za zneužití pravomoci úřední osoby hrozí až doživotní trest vězení. Britská vláda dříve uvedla, že policii při prověřování možného předání citlivých informací Epsteinovi poskytla dokumenty. Po oznámení vyšetřování doplnila, že bude s policií dále spolupracovat.
Starmer již loni v září Mandelsona kvůli vazbám na Epsteina odvolal z postu velvyslance v USA. V reakci na nová odhalení sám politik v neděli rezignoval na členství v premiérově Labouristické straně. Britský premiér dnes uvedl, že je novými odhaleními zděšen a nařídil státní správě, aby naléhavě prověřila všechny Mandelsonovy kontakty s Epsteinem z doby, kdy byl ve vládě.
Ministerstvo spravedlnosti USA v pátek zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2000 videí a 180.000 fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.
Epstein byl v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.
Kauza způsobila potíže americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho administrativě. Finančník byl Trumpovým přítelem, prezident nicméně tvrdí, že přátelství ukončil před mnoha lety a že o trestné činnosti dotyčného nevěděl. Epsteinovým přítelem byl kdysi i britský princ Andrew, který se kvůli vazbám na zesnulého finančníka ocitl v nemilosti královské rodiny.