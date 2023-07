Pospíšil už ví, co by ještě šlo zakázat: Žebrat se psy. Teď se analyzuje, jak na to

Náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil (TOP 09) chce zabránit tomu, aby žebráci či pouliční umělci zneužívali psy jako způsob, jak v lidech vzbudit emoce a vymámit z nich více peněz. Pospíšil řekl novinářům, že zadal právnímu odboru zpracování analýzy, jakým způsobem by město mohlo takovým praktikám zamezit. Praha již postihuje ty, kteří turistům za úplatu nabízejí focení s divokými zvířaty, jako jsou hadi či sovy.

Podle Pospíšila je nevhodné i využívání psů jako emocionálního nástroje žebráky či pouličními hudebníky, i když podle zákona se to nedá definovat jako týrání. „Je to prostředí, které pro to zvíře není absolutně vhodné, to zvíře vždycky nějakým způsobem trpí,“ řekl. Dodal, že jeho cílem je obecný zákaz využívání všech zvířat pro pouliční činnosti.

Pospíšil nicméně připustil, že to pravděpodobně bude právně komplikované. Podle svých slov nedávno požádal právní odbor magistrátu o zhodnocení, zda by bylo možné problém vyřešit prostřednictvím městské vyhlášky. Pokud by se to ukázalo jako nevhodné řešení, další možností by bylo prosazení úpravy zákona, dodal. Právní analýza by podle něj měla být hotová příští týden.

Město již na základě městské vyhlášky postihuje lidi, kteří v ulicích nabízejí turistům focení s divokými zvířaty. Strážníci městské policie to postihují pokutami, úřady také zahajují řízení o zabavení zvířete a pachatele mohou čekat postihy i ze strany státu podle zákonů o ochraně či týrání zvířat. To se nicméně netýká psů, kteří nejsou aktivně nuceni do nějaké činnosti či kontaktu s lidmi a ani nespadají do kategorie divoce žijících živočichů, pro které platí přísnější pravidla.

Pražský magistrát začne v úterý rozmisťovat na desítkách svých reklamních ploch v centru metropole plakáty nabádající turisty, aby pouliční produkci založenou na zneužívání zvířat nepodporovali. Plakáty jsou součástí kampaně s názvem Enjoy Respect Prague (Užij si a respektuj Prahu), kterou město provozuje třetím rokem a jejímž cílem je upozornit návštěvníky na negativní jevy, které s sebou turismus může nést.

„Fakticky je to týrání zvířete, které je ve stresu, nevhodných podmínkách a je to pro něj obrovské utrpení,“ řekl dnes Pospíšil. „Našim cílem je preventivní formou snížit nebezpečí tohoto jevu,“ dodal.