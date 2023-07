Evropa nebude tolerovat agresi na Ukrajině ani v Indo-Pacifiku, řekla šéfka EK. A jinde ano?

Šéfka Evropské komise zdůraznila potřebu bezpečnostní spolupráce a poukázala na ruskou invazi na Ukrajině, která podle ní ukazuje, jak jsou autoritářští vůdci „ochotni jednat na základě svých hrozeb“. „Ruská agresivní válka proti Ukrajině otřásá základy mezinárodního řádu. Je v rozporu s Chartou OSN a základními zásadami mezinárodního práva, jako je územní celistvost a svrchovanost,“ uvedla.

„Proto Evropa podporuje statečný boj Ukrajiny proti agresorovi, protože nezákonné použití síly nelze tolerovat, ani na Ukrajině, ani v Indo-Pacifiku,“ dodala von der Leyenová.

We both believe in the rules-based international order, in Ukraine or a Free & Open Indo-Pacific.



supports the legally binding nature of the South China Sea arbitration.



We'll enhance maritime security cooperation, including with your Coast Guard. https://t.co/Cq6AufFocH