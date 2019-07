Poslanci schválili zvýšení důchodů i snazší vypořádání dluhů z dětství

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Průměrný důchod pravděpodobně příští rok vzroste o 900 korun měsíčně. Poslanci schválili novelu, která zavede příspěvek nad zákonnou valorizaci. Schválena byla i novela insolvenčního zákona, lidé s dluhy z dětství dostanou šanci oddlužit se za lepších podmínek.

Důchody se dle zákona navyšují o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období. Průměrné navýšení ze zákona pro příští rok představuje 700 korun, příspěvkem pak průměrná penze poroste o 900 korun.

V roce 2020 by se tak průměrná penze měla zvýšit na 14 358 korun, tedy o 6,7 procenta. Přesná verze příspěvku bude oznámena během léta. Příspěvek dle odhadů vyjde státní rozpočet na sedm miliard korun. Předlohu ještě posoudí Senát, pak půjde k podpisu prezidentovi.

Poslanecké pozměňovací návrhy, které se týkaly zvýšení nejnižších penzí nebo důchodu matek, sněmovna odmítla.

Poslanci ve středu také schválili zákon, podle kterého by se lidé s dluhy z dětství mohli snadněji oddlužit. Začal by pro ně platit zvýhodněný režim, který byl v současnosti jen pro seniory a hendikepované lidi.

Lidé by se dluhů mohli zbavit během tří roků, pokud splní podmínky oddlužení.

Novela skupiny poslanců všech devíti sněmovních stran navazuje na novelu, podle níž by dluhy dětí do 15 let přecházely na rodiče, nebo na lidi, kteří o tyto děti pečují. S navrhovanou změnou vláda souhlasila, v úvodním kole ji podpořili i poslanci a nyní je projednávána výborem.