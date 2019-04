Poslanci podpořili vyšší důchody, mohou vzrůst v průměru o 900 korun

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Poslanci v pátek schválili v prvním čtení novelu, podle níž by měly od ledna vzrůst důchody v průměru o 900 korun.

V důchodové novele vláda navrhla zavést pro rok 2020 zvláštní příspěvek tak, aby průměrný měsíční důchod vzrostl o 900 korun. To je nad zákonnou valorizací.

Příspěvek by mohl činit 180 až 200 korun. To by v roce 2020 zatížilo státní rozpočet asi sedmi miliardami korun. Průměrná penze by tak mohla být zhruba 14 200 korun.

Letos také vzrostly důchody v průměru o 900 korun. Zákonná valorizace činila zhruba 600 korun. Dalších 300 korun prosadila Babišova vláda se změnou ve složení penze. Ta oslabila zásluhovost.

Opozice je pro růst důchodů, ale k vládní novele má výhrady. Předlohu teď projedná rozpočtový a sociální výbor, její vrácení vládě k přepracování či zamítnutí nikdo nežádal.

Poslanci schválili také odvolání Zuzany Majerové-Zahradníkové ze školského a zahraničního výboru. Politička minulý týden vystoupila z klubu ODS.