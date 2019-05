Vláda podpořila návrh, aby dluhy dětí přecházely na jejich zástupce

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Vláda podpořila poslanecký návrh novely občanského zákoníku, která má zabránit dluhům dětí.

Schválení na twitteru oznámila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

"Dobrá zpráva pro 3,5 tisíce dětských dlužníků! Vláda právě podpořila souhlasným stanoviskem návrh Kateřiny Valachové na ochranu dětí před dluhy! Bylo již na čase," napsala ministryně.

Návrh, který nepodpořila ministerstva školství a spravedlnosti, počítá s tím, že dluhy dětí do 15 let by měly přecházet na jejich zákonné zástupce v okamžiku, kdy vzniknou. Připravili ho poslanci hnutí ANO, ČSSD a opozičních Pirátů a lidovců.