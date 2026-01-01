Dnes je čtvrtek 1. ledna 2026.
1. 1. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková

Jak na nový, tak na celý? Svůdná moderátorka ukázala své krásné miminko, celá jen září štěstím
zdroj: Profimedia.cz
Pokud by mělo úsloví platit, měla by se Ochotská s partnerem v právě začínajícím roce opravdu skvěle.

Půvabná moderátorka Míša Ochotská prožila snad možná nejkrásnější Vánoce, jaké vůbec jde: 1. prosince se jí narodila dcera Arien a svátky tak Míša prožila ve společnosti svého nového uzlíčku štěstí.

Neobvyklé jméno musel nejdřív schválit Ústav pro jazyk český, protože v kalendáři ho nenajdeme. Nakonec ale všechno proběhlo bez zádrhelů.

A lepší mateřskou dovolenou prý ani naplánovat nejde: „Porodit miminko před Vánoci je ideální načasování. Kojím u vánočních filmů a pohádek (konečně jsem viděla snad všechny), pak malá usne a já poctivě doplňuji energii cukrovím, pokud tedy neusneme s ní. Letošní Vánoce byly pro nás ve znamení odpočinku, zastavení se, užívání si jeden druhého, neopakovatelných momentů a našich nejbližších, kteří nás přes svátky navštívili,“ těší se moderátorka.

Bez obav se ládovala cukrovím: „Ale to už k Vánocům patří. A ano, takto nějak si představuji „mateřskou dovolenou“,“ smála se.

„Jen místo ukolébavek zpíváme Arien vánoční písničky, neboť je od narození slyší všude a líbí se jí. Takže ať je leden nebo červen, „naše teta peče léta“ u nás bude znít asi pořád,“ usmívá se moderátorka, která se o svou radost podělila se světem a zveřejnila pár dojemných snímků s malou dcerkou.

Prosinec byl pro Míšu vůbec měsícem s jednou oslavou vedle druhé: 19. prosince totiž také sama měla narozeniny, bylo jí 41 let.

Nejnovější články