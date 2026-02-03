Nepomohla ani slavná moderátorka! Nadějný pořad končí, vysvětlení televize je podivné
3. 2. 2026 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke
Publicistický pořad nenaplnil své cíle a loučí se. Vysvětlení televize je ale trochu zvláštní.
Česká televize vloni na jaře zrušila stálici: Rozloučil se publicistický pořad 168 hodin. Týdeník běžel desítky let a není proto divu, že po jeho dost překvapivém zrušení konkurence najednou zavětřila možnou díru na trhu.
TV Prima se rozhodla jednat a šla po hlavě do akce: Hned v dubnu představila vlastní publicistický pořad Souvislosti. Vysílal se v neděli večer a sliboval shrnutí a analýzu týdenních událostí spolu s investigativní žurnalistikou.
Hlavním tahákem byl casting: Pořadem prováděla Markéta Fialová, velezkušená moderátorka s bohatou zpravodajskou a televizní minulostí. Pracovala v Mladé frontě i České televizi. Dlouho uváděla zprávy na Nově, mezi lety 2014 a 2019 vedla tamtéž i publicistický pořad Střepiny. V roce 2019 přešla k CNN Prima News.
Pořad se snažil odkrývat kauzy, zkoumat politiku, nahlížet do zákulisí, zkrátka provádět investigativní zpravodajství. Pořad se nicméně dostal do přímého boje právě se Střepinami na Nově a Událostmi komentáři na České televizi: Oba pořady také běží v neděli večer. A Souvislostem se nedařilo prosadit.
Poslední díl byl k vidění loni v prosinci a pokračování už se nechystá.
Prima odůvodňuje zrušení pořadu poměrně kuriózně: „Pořad Souvislosti byl vytvořený hlavně jako předvolební a povolební formát před parlamentními volbami v roce 2025 a jeho účel se naplnil,“ vysvětlila mluvčí Primy v rozhovoru pro Médiář.
O žádném navázání na volby ale přitom dřív nebyla řeč, vysvětlení proto působí mírně řečeno nezvykle.
Na formát jako takový ale televize nezanevřela: „Na CNN Prima News aktuálně připravujeme další publicistické i jiné nové formáty,“ dodala mluvčí.
Zda se ale opět bude angažovat i Fialová, zatím nevíme.