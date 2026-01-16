Dnes je pátek 16. ledna 2026., Svátek má Ctirad
Nakonec se odhodlala! Slavná moderátorka ukázala své první tetování: Je velké a výrazně růžové

16. 1. 2026 – 8:42 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Někteří tetováním netknutí lidé začínají u maličkých experimentů, ne tak známá moderátorka, která šla rovnou do pořádné kérky.

Moderátorka Hana Mašlíková se konečně rozhoupala. Jak sama přiznává, plán nechat se potetovat se zrodil už před lety, dlouhou dobu ho převalovala v mysli sem a tam... Až se nakonec odhodlala do toho praštit a vyrazila pod jehlu.

Měla nicméně výhodu alespoň v tom, že nemusela dlouze mudrovat a vymýšlet a navrhovat, co si vlastně chce nechat vytetovat. Od mládí jí prý všichni říkají "mašle" nebo "mašličko", takže design kérky byl na světě cobydup. Mašlíková chtěla mašli.

„Bylo to o rozhodnutí. O tom udělat si na těle místo pro příběh, který mě definuje. Příběh, který budu chtít nést po celý svůj život,“ napsala moderátorka u videa, kde předvádí proces i hotové dílo.

Vedle rozevláté růžové stuhy si nechala vytetovat i jméno svého syna Andrease: „Čekala jsem na chvíli, kdy budu přesně vědět, co chci říct. A dnes vím, že čekání mělo smysl,“ dodala Hanka.

„Jméno, které změnilo celý můj svět. Láska, která nemá podmínky, vysvětlení ani hranice. Teď je se mnou navždy. Nejen v srdci, ale i pod kůží. Tohle tetování není ozdoba. Je to paměť. Identita. Mateřská láska. Můj život zapsaný inkoustem,“ zakončila dojemně.

Tagy:
tetování moderátorka modelka kerky
Zdroje:
Instagram, Super.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

