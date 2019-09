Popelníček pro Miloše Zemana, náhubek pro reportéry

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Smutné jsou časy, ve kterých na Kavčích horách jedna ruka lokajsky nabízí popelníček prezidentovi republiky a druhá paže zacpává ústa vlastním zaměstnancům a vyhrožuje, že z nich v případě odporu nadělá "Pepy Nováky"!

"Svobodná společnost, ve které si myslím, že žiju, unese novináře, který napíše glosu na svůj Facebook," je přesvědčena moderátorka pořadu 168 hodin Nora Fridrichová. Ta je známá jako vtipná a ostrá glosátorka.

Její status letos na jaře vyburcoval například Václava Klause mladšího k výzvě, aby Rada pro rozhlasové a televizní vysílání posoudila, zda si něco podobného může Fridrichová vůbec dovolil.

O co šlo? "Podle mě by celonárodní situaci zklidnila nějaká úleva voličům a dovoluji si navrhnout letenky zdarma pro 40+, do zemí mimo EU samozřejmě," napsala Fridrichová na svém Facebooku. Ona tvrdila, že šlo o vtip, její kritici v čele s Klausem jr. jí o hlavu mlátili tvrzením, že by nejradši starší občany poslala ze země, protože oni mohou za politickou situaci v Česku.

Kazíte značku České televize!

Nelibost politiků především z Hradu či z řad ANO či Okamurovců si vysloužili za své statusy či veřejné výroky i další – například Marek Wollner, šéf Reportérů ČT. Poslanec za ANO Aleš Juchelka tvrdí, že "kvůli aktivistickému vystupování některých redaktorů ztrácí veřejnoprávní média prestiž a kazí se značka Českého rozhlasu a České televize".

Teď se vedení České televize chystá vydat nová pravidla, co mohou a nemohou na svých soukromých profilech publikovat lidé z redakce zpravodajství. Kritici říkají, že jde o snahu ucpat redaktorům ústa po stížnostech politiků.

Šéfové televize tuto konstrukci odmítají. "Chceme formalizovat komunikaci našich lidí nejen na sociálních médiích, ale obecně vůči všem médiím. Existuje rozhodnutí generálního ředitele z roku 2012 nebo 2013, které tuto situaci nějakým způsobem řeší. My jsme si řekli, že svět internetu se trochu proměnil, takže se k tomuto opatření vrátíme a zkusíme ho revidovat," upřesnil na jednání Rady ČT ředitel Petr Dvořák.

Arogantní bába aneb Případ Šídlo

První pokus o regulaci soukromých profilů redaktorů televize veřejné služby jsou ještě staršího data – z října 2009. Tehdejší šéf domácí redakce České televize Jindřich Šídlo označil na facebooku čínskou velvyslankyni v Česku za "arogantní bábu". Udal ho redaktor komunistických Haló novin Milan Rokytka, mimochodem později nechvalně známý jako ten, kdo se na oslavě druhého zvolení Miloše Zemana prezidentem opil jak carský důstojník a pak vykládal, že ho někdo otrávil sofistikovaným jedem.

"Případ Šídlo" vedl k prvnímu v tuzemsku známému manuálu, jak se mají novináři na sociálních sítích chovat. Sepsal ho ředitel zpravodajství ČT Milan Fridrich a operoval v něm především s důvěrou v novinářský stav. "Facebook už dávno není pouze sociální síť, kde si dopisujete s kamarády, nýbrž médium, v němž si musíte zachovat nadhled a odstup od různých aktivistických akcí, peticí, stávání se fanouškem určitých stran a politiků a vyhýbat se politickým názorovým střetům," napsal Fridrich do mailového pokynu zaměstnancům televize.

Inspirace pro únosnou míru veřejných projevů na sociálních sítích přišla ze zahraničí, konkrétně od britské BBC. "Jakožto pracovníci ČT jste veřejné osoby a tím pádem je na Vás při prezentaci osobních postojů pohlíženo jako veřejné osoby, nikoliv soukromé. (…) Pokud Vám to činí problém, měli jste si kdysi rozmyslet, zda chcete být veřejnou osobou, která dobrovolně přijímá určitá omezení a principy kvůli poslání práce, kterou zastává, nebo být jen 'Pepou Novákem'. Pokud to nechápete, není práce v ČT pro Vás vhodná," napsal Fridrich, dnes ředitel programu v ČT.

Naděláme z vás Pepy Nováky!

Vzkaz to byl nadmíru jasný. Je třeba držet ústa a krok!

Jiné to nebude ani dnes – téměř přesně deset let od "arogantní báby". A stejná bude i argumentace vedení Kavčích hor – vždyť omezení má i BBC a my se u ní inspirujeme.

Ondřej Neumann pro Ústav nezávislé žurnalistiky