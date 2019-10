Pohlavně neutrální panenky: Další krok k totalitě homosexuálů?

GALERIE VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Je to panenka pro každého, genderově nevyhraněná a podněcující fantazii. Prudérní strážce mravnosti a zanícené odpůrce LGBT, jak jinak, rozpálila doběla...

Zapomeňte na Barbie a Kena. Kalifornská společnost Mattel, která tyto ikonické hračky stvořila, uvádí na trh panenky genderově neutrální. Nemají pohlavní rysy, dítě si tak může vybrat, zda z nich pomocí doplňků vytvoří dívku, nebo chlapce, případně panenku, která se dá označit písmenem "X".

Panenky se prodávají v kolekci nazvané Creatable World (Stvořitelný svět, respektive Svět, který si můžete sami vytvořit) – zatím jen ve Walmartu a na Amazonu. V Americe je k mání za "baťovských" 29,99 dolaru, v Evropě začíná cena na 36 eurech.

Součástí kolekce jsou různé druhy oblečení, vlasů a doplňků. Děti tak mohou dát panence dlouhé, nebo krátké vlasy. Mohou ji obléci do sukně, ale i do kalhot (udělat z ní panáčka a naopak). Kolekce také obsahují panenky s různou barvou pleti.

"Chceme umožnit dětem, aby svobodně vyjádřily svou osobnost," píše Mattel v prohlášení k novým panenkám.

Zbořené tabu

Pro společnost nepředstavuje Creatable World obrat v obchodní strategii. Mattel pokračuje v nastoupeném trendu.

V roce 1959, kdy firma začala prodávat první Barbie, blondýny i brunety s výrazným poprsím oblečené do pruhovaného, černobílého plaveckého úboru, vycházela vstříc obecně sdílené představě o ženské kráse. Stejný přístup zvolila o tři roky později, když k Barbie stvořila svalnatého panáčka Kena (Carsona).

Časem však Mattel začal dodávat na trh i méně idealizované a realističtější verze Barbie, třeba model Curvy s plnějšími tvary. Přibyly také etnické varianty panenky. A loni společnost přestala označovat oddělení s hračkami pro dívky nebo chlapce. Teď je pojmenovává podle nabízeného sortimentu, třeba auta, panenky a podobně.

Nové panenky, které nemají určené pohlaví (anglicky jsou označovány jako gender-fluid, volně přeloženo jako genderově nevyhraněné) a které jsou v prodeji od 25 září, představují logický krok v obchodní politice.

Inkluzivní Creatable World se však dá pokládat třeba za zbořené tabu.

Dospělí sobě?

Poté, co Mattel začal panenku minulý týden prodávat, zvedla se na sociálních sítích vlna pohoršení. Tradicionalisté a odpůrci LGBT pozvedli hlas proti firmě a vedou tirády o zvrácenosti světa, spiknutí korporací či sociálním inženýrství.

Je to snad předzvěst totality homosexuálů, před kterou varuje kardinál Duka?

"Toto jsou panenky vytvořené dospělými jen proto, aby se dospělí cítili dobře se svými radikálními genderovými teoriemi," nechal se například slyšet Glenn Stanton, ředitel Globálních rodinných studií se sídlem v Colorado Springs – organizace blízké katolické církvi.

Na Twitteru se objevily názory, že za hračkou stojí mocná lobby LGBT komunity, která válcuje Ameriku i námitky, že hračka vytvoří z heterosexuálů homosexuály. "Je to sociální inženýrství maskované hračkou," namítl na svém twitterovém účtu Robby Starbucks.

Byznys, hlupáci

Tak se dá v tomto případě parafrázovat výrok Jamese Carvillea, stratéga kampaně Billa Clintona v roce 1992, který vyslovil okřídlenou tezi o tom, kdo vyhraje volby: "It's the economy, stupid" ("Je to ekonomika, hlupáci").

V projektu Creatable World společnost Mattel žádné panenky pro dospělé neplánovala. Je to obchodní firma, která prostě vycítila prostor na trhu mezi dětmi generace alfa narozenými v této dekádě. Mattel chce vyhrát byznys.

Společnost, která loni dosáhla obratu 4,51 miliardy dolarů, prostě odhadla, že tahle generace bude mít na gender ještě liberálnější názory než generace předchozí. To nicméně neznamená, že tradiční Barbie skončí. Budou se vyrábět dál, genderově fluidní panenky vyplní jen určitý segment trhu.

Sám Mattel vedl dvouletý výzkum ve stovkách amerických rodin ze sedmi států unie. Z jeho závěrů vyplynulo, že nové panenky přijímají bez výhrad jak děti s trans identitou, děti nebinární nebo genderově fluidní (pohlavně nevyhraněné), tak cisgenderové děti, jejichž genderová identita odpovídá pohlaví.

"Z výzkumu vyplynulo, že dnešní děti si nepřejí hračky diktované genderovými obyčeji dřívějších generací, a přitom chtějí otevřeně vyjádřit svou osobnost a názory," řekla k projektu Creatable World Kim Culmoneová, která řídila práce na designu panenek. A ředitel společnosti Richard Dickson ujistil: "Neděláme politiku, vytváříme hračky, které v dětech podněcují představivost."

Takže shrnuto:

Mám za to, že tohle se dá Dicksonovi věřit. Mattel je akciová společnost a akcionáři si hodnotu svých cenných papírů, potažmo ziskovost firmy, ohlídají líp než voliči sliby zvolených politiků.