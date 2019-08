Náš muž v Bruselu. Dezinformátoři si vyzkoušeli, jak přes Facebook prosadit svého kandidáta

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Hynek Blaško nevedl před volbami do Evropského parlamentu velkou, viditelnou kampaň. "Netlačilo" ho ani hnutí SPD, za které kandidoval. K mandátu europoslance vynesly bývalého vojáka z osmého místa kandidátky preferenční hlasy jeho příznivců, kteří na jeho podporu mobilizovali na Facebooku i v alternativních médiích. HlídacíPes.org zmapoval tyto zdroje Blaškovy podpory podrobněji.

"Vážení přátelé, je to hrůza," komentoval Hynek Blaško své první dojmy z europarlamentu ve dvouhodinovém vysílání internetového Svobodného rádia na konci července. Blaško spolu s druhým zvoleným zástupcem SPD Ivanem Davidem zakotvil v nové krajně pravicové europarlamentní frakci Identita a demokracie.

Oba se zviditelnili hned na ustavující schůzi parlamentu – když při úvodní evropské hymně, tedy skladbě Óda na radost, zůstali na rozdíl od ostatních sedět.

Soros, Bilderberg a sluníčkáři

"Je to hrůza poslouchat lidi, kteří propagují něco, co se vymyká zcela zdravému lidskému rozumu, a dokonce snad jsou i přesvědčeni o tom, že to co oni říkají, no – oni to spíš řvou, je to jediné správné, co na světě může existovat, a pokud to tak dělat nebudeme, tak že všichni zemřeme," rozvedl armádní generál ve výslužbě svůj pohled na Brusel a Štrasburk.

V následujících minutách přišel ke slovu "diktát Bruselu", sluníčkáři anebo Bilderberg a Soros, kteří "se slejzaj, vymejšlej si, protože se nuděj, válej se na penězích a roupama nevědí co by".

To vše za přitakávání moderátora Vladimíra Kapala, jehož Svobodné rádio dávalo Blaškovi (ale třeba i lídrovi hnutí SPD Tomio Okamurovi) prostor už dlouho před eurovolbami a výrazně přispělo k mobilizaci jeho příznivců.

Podobnou roli sehrála i internetová televize Raptor TV, za kterou stojí Žarko Jovanovič. Ten se dlouhodobě brání označení "proruský aktivista", patří ale k vlivným dezinformátorům působícím na české scéně. Loni například pod hlavičkou spolku Hej, občané! svolal demonstraci proti kancléřce Angele Merkelové. Je vítán i na Pražském hradě, kde se například účastnil recepce k 28. říjnu. Za Zemanovce neúspěšně kandidoval na pražský magistrát.

Pomoc alternativních médií ocenil krátce po eurovolbách i sám Blaško, když děkoval na Facebooku všem, kteří "ve svém volnu kolportovali letáčky, stáli na stáncích, přesvědčovali rodiny, známé, aby mi dali hlas".

"Obrovský kus práce odvedla Raptor.tv a Svobodné rádio. Oběma týmům srdečně děkuji," dodal.

Stovky sdílení od "obyčejných" lidí

Převedeno na čísla: Blaškovy výstupy ve Svobodném rádiu byly široce sdílené na Facebooku (15.11.2018 – 113 sdílení, 1,2 tis. zhlédnutí, 5.3.2019 – 159 sdílení, 6,5 tis. zhlédnutí, 17.4.2019 – 144 sdílení, 3,4 tis. zhlédnutí, 10.5.2019 – 37 sdílení, 811 zhlédnutí).

V případě Raptor TV se na facebookovém profilu internetové televize objevilo od začátku letošního roku až do květnových eurovoleb celkem sedm příspěvků se zmínkou o generálu Blaškovi, které dohromady nasbíraly 1025 sdílení.

Vysoký počet sdílení nasbíraly také články o generálu Blaškovi zveřejněné na dalších webových platformách blízkých dezinformační scéně, například na webu Parlamentních listů či serverech Aeronet, Sputnik nebo skrytapravda.cz (viz graf – jeho interaktivní verze se otevře po kliknutí na TENTO ODKAZ).

Kromě alternativních médií se silnější základnou publika a fanoušků na sociálních sítích se ale příspěvky na podporu Hynka Blaška ve stejném období šířily i prostřednictvím mnohem méně viditelných profilů. Jejich dosah byl ale značný (viz graf).

Příkladem je profil s názvem "Kollerka Danušenka". Vznikl teprve 10. února a první fotku tam uživatel umístil o dva měsíce později, rovnou s nálepkou "czexit", hnutí SPD a kapely Ortel.

Zmínky o Hynku Blaškovi z tohoto profilu získaly 683 sdílení. Lze se domnívat, že jde o falešný profil vytvořený proto, aby na ostatních facebookových skupinách souvisejících s Hynkem Blaškem "bylo živo".

Naopak profil "Mára Kočí" ukazuje na reálného uživatele, včetně soukromých fotografií. Jeho šestnáct příspěvků se zmínkou o generálu Blaškovi získalo 2143 sdílení.

Podobně profil "Marek Kočí", odkud se příspěvky sdílely 236krát.

V "neviditelné" kampani Blaškovi pomohl třeba i profil "Věra Pavlů", fungující od loňského října. Příspěvky o Blaškovi z tohoto profilu nasbíraly 1368 sdílení.

Úspěšná byla v tomto ohledu i asistentka poslance SPD Jaroslava Dvořáka Anna Stodůlková, jejíž zmínky o generálovi získaly 858 sdílení.

Přátelé Zemana i Salviniho

Podpůrné příspěvky na generálovu adresu masově šířily i další spřízněné facebookové skupiny. Například skupina "S generálmajorem v.v. Blaško do europarlamentu za naší vlast" vznikla 19. února 2019 a v květnu měla něco přes dva tisíce členů. Jejími správci byli i majitelé některých individuálních profilů zmínění výše.

Jejich přesdílené příspěvky se často objevovaly i na stránkách skupin "Přátelé Miloše Zemana", "Proti pražské kavárně" či "Generál Blaško do EU parlamentu.!" a dále na skupinách napojených na Raptor TV – konkrétně "Hej občané diskuze", "Stop (zlegalizované) ilegální imigraci", "Diskuzní klub Raptor" a "Welcome to reality – freedom for europe".

Čistě v platformu sdílející podpůrné příspěvky na Blaškovu adresu se změnil i facebookový profil projektu Přijdu včas. S projektem na výstavbu bezpečnostních hlásičů na dětských hřištích Hynek Blaško dlouhodobě spolupracuje jako patron.

Stránku Přijdu včas spravuje manažerka projektu Jana Kostelníková, která teď figuruje na seznamu Blaškových europoslaneckých asistentů.

Nepřekvapí, že společným jmenovatelem všech zmiňovaných profilů a skupin je také šíření příspěvků zaměřených proti migraci, proti islámu, a sdílení obsahu vstřícného vůči režimu Vladimira Putina či populistickým stranám v Evropě, například německé AfD či italské Lize Mattea Salviniho.

Zklamala vás SPD? Kroužkujte!

Některé příspěvky na podporu generála Blaška šířené na výše zmíněných profilech a skupinách vyzývaly k pragmatismu:

"Naštvala Vás SPD? Považujete některé její kandidáty za nevolitelné? Realita je taková, že jen kandidáti z kandidátky SPD mohou reálně uspět, hlasy ostatních vlasteneckých stran propadnou a rozdělí si je mainstreamové, eurohujerské strany," vyzýval krátce před volbami na svém profilu zmiňovaný Žarko Jovanovič s tím, že on bude kroužkovat právě generála Blaška.

Že se Hynek Blaško do europarlamentu nedostal primárně díky marketingovým pákám SPD, na jejíž kandidátce byl původně až osmý, dokazuje i nízký počet zmínek o Blaškovi na facebookovém profilu Svoboda a přímá demokracie – SPD.

Od října 2018 až do letošních květnových voleb byl Hynek Blaško na profilu hnutí zmíněn pouze jedinkrát, z celkových 770 zveřejněných příspěvků. Lídr kandidátky do eurovoleb Ivan David měl zmínek dvanáct.

Na příkladu generála ve výslužbě je tak vidět, jak může dezinformační scéna prosadit na významný politický post svého kandidáta i bez výrazné finanční a marketingové podpory politických stran. Stačí k tomu, především u voleb s celkově nižší volební účastí, dostatečně motivovaná skupina příznivců propojená přes sociální sítě.