Policie zatkla podezřelé z vraždy novináře Kuciaka a jeho snoubenky

Černé uhlí by se v dolech na Karvinsku mohlo těžit až do roku 2030. O dalších konkrétních krocích se rozhodne do konce roku. Po jednání s vedením těžební společnosti OKD to ve čtvrtek v Karviné řekl předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Původní předpoklady v reorganizačním plánu hovořily o roce 2023.

Britská premiérka Theresa Mayová ztrácí podporu členů své konzervativní vlády pro odchod z EU bez uzavření dohody. S odvoláním na nejmenované zdroje to ve čtvrtek napsal list The Times. Mayová tvrdí, že pokud se jí nepodaří přesvědčit unijní země, aby přistoupily na kompromis přijatelný pro obě strany, odejde v březnu země z EU bez dohody. To už odmítli podpořit opoziční labouristé.

Německá kancléřka Angela Merkelová neuvažuje o tom, že by parlament znovu požádala o vyjádření důvěry vládě. Řekl to dnes její mluvčí Steffen Seibert.

Německá kancléřka Angela Merkelová neuvažuje o tom, že by parlament znovu požádala o vyjádření důvěry vládě. Řekl to dnes její mluvčí Steffen Seibert.

Nová pravomoc vlády schvalovat všechny žádosti o investiční pobídky je nesystémová, nestandardní a vyvolává otazníky. Změna pravomoci byla do návrhu, který dnes ministři schválili, doplněna na poslední chvíli, uvedl Svaz průmyslu a dopravy.

Nová pravomoc vlády schvalovat všechny žádosti o investiční pobídky je nesystémová, nestandardní a vyvolává otazníky. Změna pravomoci byla do návrhu, který dnes ministři schválili, doplněna na poslední chvíli, uvedl Svaz průmyslu a dopravy.

26. 9. 16:26