Jak staré hříchy dohánějí slovenského premiéra

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Generální tajemník organizace Reportéři bez hranic Christophe Deloire vyzval slovenského premiéra Roberta Fica, aby se omluvil za své dřívější urážky novinářů. Deloire tak podle listu Denník N učinil na páteční schůzce s Ficem, který ho po vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky přijal spolu se zástupcem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pro svobodu médií a zástupkyní Evropského centra pro svobodu tisku a médií. Zavražděnou dvojici v pátek uctily také pietní akce na Slovensku a v Česku.

"Myslíme si, že byste měl vyjádřit lítost a omluvit se za to, že jste několikrát urazil novináře," řekl Deloire. Ficovi také doporučil, aby hájil práci investigativních novinářů.

Fico má s pracovníky médií dlouhodobě napjaté vztahy. Například předloni, kdy média upozornila na podezření z předražení akcí v souvislosti se slovenským předsednictvím v Radě EU, Fico novináře nazval špinavými protislovenskými prostitutkami.

Flutura Kusariová z Evropského centra pro svobodu tisku a médií se zase zajímala o to, zda stát neselhal, když Kuciak upozorňoval na výhrůžky od kontroverzního slovenského podnikatele. Fico odpověděl, že policie to nevyhodnotila jako reálnou hrozbu, ale jako roztržku s podnikatelem.

Kuciak loni na sociální síti napsal, že na podnikatele Mariána Kočnera podal trestní oznámení a že ani po 44 dnech nebyl případ přidělen konkrétnímu policistovi. Kočner po vraždě novináře odmítl, že reportérovi vyhrožoval.

Úřad slovenské vlády po schůzce pouze sdělil, že Fico a ministr vnitra Robert Kaliňák informovali zástupce zmiňovaných organizací o krocích, které udělala vláda pro objasnění vraždy novináře a že slovenská policie spolupracuje při vyšetřování případu se zahraničními experty. Fico zároveň vybídl představitele novinářských organizací, aby jakýmkoliv způsobem přispěli k vyšetření případu.

Slováci také v pátek vyšli do ulic, aby uctili oba zavražděné. V centru Bratislavy se odpoledne před zahájením průvodu shromáždily odhadem tisíce lidí. Občanští aktivisté svolali pietní shromáždění nejen do slovenské metropole, ale i do dalších až tří desítek měst na Slovensku a rovněž do zahraničí, včetně České republiky. Účast stovek až tisíců lidí hlásila média i ze souběžných shromáždění v několika dalších slovenských městech.

V Bratislavě nesli lidé v čele průvodu transparent s nápisem "Útok na novináře = útok na nás všechny", v davu se objevily také plakáty s podobiznou Kuciaka a jeho zavražděné přítelkyně, s níž se v pátek příbuzní a veřejnost naposledy rozloučili v obci Gregorovce na východním Slovensku.

Organizátoři pietní vzpomínky v Bratislavě naplánovali průvod ulicemi metropole a následné shromáždění s projevy novinářů na náměstí u sídla úřadu vlády. Tam ve středu skončil středeční průvod, který organizovalo opoziční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti a kterého se se zapálenými svíčkami na památku Kuciaka a Kušnírové zúčastnily stovky lidí.

Pietní akce se konají také v Česku. Před slovenskou ambasádou v Praze se dnes vpodvečer sešlo několik stovek lidí, zapalují svíčky, vážou stužky na plot ambasády a u fotografií zavražděného páru nechávají papírky se vzkazy.

Někteří nechávají na místě vzkazy určené zavražděnému páru. Na jednom z papírků byl ve slovenštině nápis "Nezapomeneme na odhodlání, s jakým jsi bojoval za pravdu a spravedlnost na Slovensku".

Atmosféra na místě je klidná, přítomní policisté především dohlížejí na bezpečnost u přechodů pro chodce.

Až tisícovka Brňanů se vpodvečer sešla na brněnském náměstí Svobody. Lidé nesli transparenty s portréty Kuciaka a Kušnírové a nápisem "Nezapomeneme" ve slovenštině, tedy "Nezabudneme" nebo nápisy "Kulkou pravdu nezabiješ" nebo "Nebudeme mlčet".

Pochod začal na Malinovského náměstí, kam dorazilo asi 500 lidí. Na náměstí Svobody pak k účastníkům promluvili pořadatel akce Dominik Levíček nebo jihomoravský předseda Syndikátu novinářů ČR Jaroslav Bobek a publicista a historik Luděk Navara.

Mluvili nejen o tragické smrti slovenské dvojice, ale také o zastrašování novinářů a o tom, že vražda nesmí nikoho zastrašit, aby se bál mluvit pravdu. Mluvili také o výzvě slovenským vyšetřovatelům, aby vraha vypátrali.